Lencse

A lencse tele van növényi fehérjével és mivel az alacsony fehérjebevitel negatívan befolyásolhatja a haj növekedését, így ha erős és egészséges, ráadásul hosszú hajat szeretnénk, akkor érdemes beiktatnunk az étrendünkbe a lencsét.

Lazac

A lazac szintén tele van fehérjével, emellett azonban található benne D-vitamin is, amely szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy a haj egészséges legyen. Sőt, a lazac B12-vitamint is tartalmaz, ami a szőrtüszők működését is optimalizálja, így a lazac fogyasztásával két legyet üthetünk egy csapásra – arról nem is szólva, hogy milyen finom.

Avokádó

Az avokádó egy igazi jolly joker, ha a haj egészségéről beszélünk, mivel tele van B-, E- és C-vitaminnal, folsavval és magnéziummal, ezek pedig mind jótékonyan hatnak a sörényünkre. A folsav például megakadályozza a haj-, bőr- és körömelváltozásokat, valamint a hajhullást is, de a B-, E- és C-vitamin is nélkülözhetetlen az egészséges hajhoz.

Máj

Bár a belsőségeket sokan nem kedvelik, mégis jó, ha beiktatjuk az étkezéseinkbe legalább a májat, ami bővelkedik vasban, cinkben és szelénben. Ezek az ásványi anyagok, azért is fontosak, mert részt vesznek a haj növekedési ciklusának szabályozásában.

Görög joghurt

A joghurtnak nem túl magas a fehérjetartalma, ám a görög joghurttal már egészen más a helyzet, ugyanis ez utóbbi több mint kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint klasszikus társa. Ráadásul a görög joghurt gazdag szelénben valamint B12-vitaminban – előbbi megvédi a szőrtüszőt az oxidatív stressztől, utóbbi hiánya pedig kifejezetten hajhullást okozhat.

Zöld levelű zöldségek

A zöldségek fogyasztása alapvetően is nagyon egészsége, ám akadnak olyan típusok, amelyek bónuszként még a hajunknak is jót tesznek. Ilyen például a spenót, a kelkáposzta vagy a rukkola, amelyek gazdagok gyulladáscsökkentő és antioxidáns növényi vegyületekben és tele vannak B- és C-vitaminnal.

Olajos magvak

Az olajos magvak, mint a tökmag, a napraforgómag vagy a mandula szintén rengeteg növényi fehérjét tartalmaznak, ahogyan vitaminokban is bővelkednek, például E-vitaminban, amely erős antioxidáns hatással rendelkezik, így megvédi a szőrtüszősejteket az oxidatív stressztől, aminek következtében a haj gyorsabban nőhet és sokkal erősebb és egészségesebb lehet.

Tojás

A tojás remek fehérjeforrás, emellett azonban biotinban is gazdag, ez pedig nélkülözhetetlen a hajnövekedéshez, mivel a keratin nevű anyag építőköve. Mindezen felül a tojás cinket és szelént is tartalmaz, amelyek szintén fontosak, ha egészséges hajat szeretnénk.

A hajunk állandóan növekszik, ám hosszú hajat mégsem könnyű növeszteni, hiszen a haj szerkezete nagyon sérülékeny és a szőrtüszők is rendkívül érzékenyek a tápanyagszint változásaira, az oxidatív stresszre és a hormonális ingadozásokra. Bár sok tényezőre nincs ráhatásunk – például a genetikára –, az étkezésünkkel mégis sokat tehetünk azért, hogy a hajunkból kihozzuk a legtöbbet.