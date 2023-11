„Nem eszem többé kecskét és nem eszem többé disznót, mert kecském és disznóm is van" - mondta a 65 éves színész, aki a People magazin Legszexibb férfiak című mellékletében szerepel. „A feleségem (Kyra Sedgwick színésznő - a szerk.) azt mondja, nem vehetünk több állatot, mert akkor semmit sem fogok enni."

A házaspárnak van egy farmja Connecticutban, ahol disznókat és kecskéket tartanak, valamint van három alpakkájuk és ugyanennyi minilovuk is.

"Imádom az állatokat, öröm a közelükben lenni, és nagyon-nagyon megnyugtatnak. Szeretünk kimenni a kertbe is, és friss fűszernövényeket, paradicsomot, bazsalikomot, paprikát vagy cukkinit szedni" - mondta Bacon, akinek az ételek és a főzés iránti szeretete akkor alakult ki, miután kezdő színészként New Yorkba költözött.

„Ami otthon volt, azt beledobtam egy serpenyőbe, és egyszerűen megsütöttem, majd innen is ettem ki, mert így nem kellett mosogatnom" - árulta el. Hozzátette, most is szívesebben főz, mint hogy elmenjen egy puccos étterembe. Szereti látni, miből készül az étel, tudni akarja, pontosan mit visz be a szervezetébe.