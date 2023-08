Házi szendvics, bolti snack, aprósütemény és gyümölcs. Ezen harapnivalók egyre nagyobb és nagyobb népszerűségnek örvendenek napjainkban. Az biztos, hogy spórolási kedvünk is csak nő és nő. Házi finomságaink összetevőivel legalább tisztában vagyunk, de vajon gyermekeink is ezt választják a büfé kínálata helyett?

Az országos kutatásból kiderült, hogy tíz megkérdezettből 6-an saját étellel kelnek útra, strandoláshoz pedig házi készítésű szendvicseket, bolti sós snack-et vagy gyümölcsöket visznek. A válaszadók harmada házi sós ropogtatnivalóval is készül.

Újra divatban az olcsóbb házi koszt

A felmérés szerint, a megkérdezettek fele csomagol ételt strandoláshoz is. Természetesen, emögött legfőképpen anyagi okok állnak, hisz olcsóbban megúszhatjuk így nyári pihenéseinket, mint a strandon rendelkezésünkre álló büfék áraival. Az összesített válaszokból egyértelműsíthető az is, miszerint a jobb anyagi helyzetben lévő diplomások ritkán csomagolnak ételt, a rosszabb helyzetben lévő társaik sűrűbben.

Érdekességnek számít, az is, hogy a nyári időszak nem számít sütési szezonnak, mégis a megkérdezettek fele ugyanannyit vagy többet süt, mint más időszakban.

„Mi is tapasztaljuk, hogy vásárlóink jelentős hányada igyekszik azzal kordában tartani az élelmiszerkiadásait, hogy a korábbinál gyakrabban süt otthon ahelyett, hogy a sós vagy édes süteményeket készen vásárolná meg." – mesélte Kővári Csilla, a Rama régiós márkamenedzsere.

De elég finom is?

Nincs is jobb, mint a strandon behúzódni az árnyékba és előkapni táskánkból egy finom, házi készítésű kekszet vagy aprósüteményt, ami még a meleget is jobban bírja, mint a szendvicsek. A kutatásból kiderült az a meglepő tény is, hogy a fiatalok harmada finomabbnak tartja az otthonról hozott finomságokat, mint a büfében kapható gyorsételeket.

Legalább tudjuk, miből készül

A kutatás szerint leginkább a nők és a 20 év alattiak fordítanak nagyobb figyelmet a csomagolt ételekre. Családanyákban megfordulhat az a gondolat, hogy mit is tartalmaznak a büfében kapható hamburgerek, pizza szeletek. Nyugodtabbak, ha gondoskodhatnak gyermekeiről és ha olyat fogyasztanak, amik házi összetevőkből készültek.

Mi a helyzet idén?

Idén már a strandolók száma is sokkal kevesebb, mint az előző években. Akik pedig mégis vágynak egy kis vízparti pihenésre, ők visznek magukkal csomagolt ételeket továbbra is.