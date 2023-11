Egészen különleges lehetőségeket jeleznek most a bolygók. Csodaszép napokra számíthatunk ugyanis a második novemberi héten. Érdemes élni a kínálkozó, s talán vissza nem térő lehetőségekkel. S hogy mi mindenre számíthattok? A heti horoszkópból kiderülnek a legfontosabb részletek.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hétfői újhold és a pénteki dupla támogató fényszög valódi érzelmi árvizet hozhat magával. De nem ezért lesz jó heted, hanem mert a korai sötétedés és ködös idő ellenére téged új ötlet lelkesít. Tőled függ, ez konkrétan mivel kapcsolatos: utazás, lakásfelújítás, ünnepi készülődés. Hétvégén a levegős jegyekben járó bolygók szerint ki kellene szellőztetned a fejedet.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Nemcsak tavasszal lehetsz szerelmes. Ez a hét például bővelkedik olyan lehetőségekben, amelyek szinte biztosan megdobogtatják a szívedet. Akkor is, ha van már kedvesed, és akkor is, ha még keresed őt. Csoda fényszögek lesznek az égen hétfőn, pénteken és szombaton. Szerencsére emellett tudsz a munkádra is koncentrálni. Vasárnap az anyagi helyzeted, illetve a munkád alakulása jobban izgat...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Ki leszel szolgáltatva egész héten. Legalábbis úgy érezheted, hogy mások ambíciójától, ötleteitől, kedélyétől függsz. Van ebben valami a bolygók szerint is, mert most tényleg nem rólad szól az, ami az égen zajlik. De természetesen közvetett módon hat rád, vagyis neked is jó, ha a környezeted jól érzi magát a bőrében. Szombat déltől jön el a te időd...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn szimpla, pénteken dupla szuper fényszög kedvez neked. Bátran hallgass a megérzéseidre, mert most pontosan vezet az intuíciód. Persze nem kell a józan eszedet megtagadnod. Csütörtökön, pénteken és szombaton a racionalitás is bekapcsol. A kettő együtt olyan döntéshez, lépéshez ad erőt, amit eddig nem hittél volna. Így lesz, mit ünnepelni a hétvégén.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Semmi szégyellni való nincs abban, hogy fontos számodra a családod. És nem csak az, hogy velük harmonikus legyen a kapcsolatod, hanem az is, hogy támogassanak egy ötleted kivitelezésében. Erre remek alkalom nyílik ezen a héten. Bátran kérd ki a véleményüket, de ne feledd, a döntést neked kell meghoznod! Hétvégén ne rágódj tovább! Lazíts, bulizz, élj!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A hét első felében elborzaszt, hogy egyesek mennyire kitárulkoznak, és azzal igazolják a kirohanásaikat, hogy ők fel merik vállalni az érzelmeiket. Szerinted mindez tipikus hiszti, az önfegyelem hiánya. Most okosabb lenne, ha megtartanád magadnak a véleményedet. Hiábavaló lenne győzködni bárkit. A hét második felében elcsitulnak a kedélyek, és te is jobban leszel.

