Myra Moore a közösségi oldalain paranormális jelenségekről oszt meg videókat. Persze, nem ő rögzíti őket, a legtöbbet mások küldik neki. Azt állítja, bár a paranormális jelenségek nyomozójának tartja magát, van olyan felvétel, amitől ő is megrémül.

Myra Moore a TikTok és a Youtube csatornáján különösebbnél különösebb videókat tesz közzé. Azt állítja, vannak felvételei a Bigfootról is, de más, furcsa túlvilági(nak tűnő) lényekről is őriz videókat.

Elmagyarázta, hogy sok különböző felvételt küldenek neki, de van egy fajtája ezeknek, amelyek ijesztőbbek, mint a többi, azok pedig olyanok, hogy szinte egy teljesen más világba kalauzolják.

Hozzátette, fogalma sincs arról, a videók valódiak-e vagy sem, ő többnyire nem szemtanú, csupán az, aki nem fél közzétenni ezeket. Arról is beszélt, hogy a nézők eldöntik, igazak-e a látottak.

Az emberek naponta több ezer képet és videót küldenek nekem, de 99 százalékuk névtelen akar maradni, mert fél a követezményektől - idézi a nőt az Unilad.

Myra Moore azt is megosztotta, melyik volt a legijesztőbb videó, amit valaha kapott. A felvételen két mexikói fiú volt, akiket a nagymamájuk egyedül hagyott otthon. Késő este volt, az egyik fiú kiment a fürdőszobába, ami egy melléképületben volt. Zajokat hallott, kivitte a fényképezőgépét, és meglátta a macskát a sarokban mögötte pedig egy sötét árnyat, ami hirtelen eltűnt, a kamera pedig elsötétedett. Moore szerint minden nagyon gyorsan történt, ezért is ijesztő ez a videó, bár ő úgy véli, éjszaka kimenni pisilni mindenképpen félelmetes és idegesítő. Hogy mi volt az árny? Nos, azt Myra sem tudja, lehetett szellem és egy kidobott ruhadarab is és hozzátette, ő Mexikóban a kígyóktól jobban félne éjszaka, mint a szellemektől.

Paranormális vagy annak vélt jelenségekről sokan készítenek felvételeket. Ezeket a szülőket például sokkolta, amikor meglátták a babafigyelő képét, egy szállodai kamera felvételén pedig mintha egy kísértet suhant volna végig a folyosón.