Mintha egy kísértet suhant volna végig a folyóson, ez látható a hátborzongató felvételen, amit egy szállodai kamera rögzített. A személyzet szerint több furcsaság is történt már a hotelben.

A quinnsi Eagle's Nest Hotelben rémisztő felvételt rögzített a szálloda térfigyelő kamerája. Az üres folyósón, amin csak egy takarító kocsi áll hirtelen feltűnik egy cikázó árny, és akárcsak egy kísértet suhan végig rajta.

A személyzet szerint már korábban is történtek megmagyarázhatatlan esetek a hotelben, de eddig ez a legrémisztőbb. Ráadásul azt mondják, egy gyermek kacaját is hallották, amikor feltűnt az árny.

A videó a YouTube-on felkerült egy paranormális jelenségekkel foglalkozó oldalra is.