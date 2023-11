A stressz káros, testi és mentális problémákhoz vezet, megbetegít, halljuk nap mint nap. Holott a stressz akár jól is jöhet, mi több, az sem olyan nagy baj, ha a sikerhez vezető út néhány szakasza stresszel van kikövezve.

Üss vagy fuss, harcolj vagy menekülj! Ez az állapot, amit a stressz vált ki, és ami önmagában nem rossz, sőt, valójában jó dolog, hiszen a túlélés záloga. Hogyan is betegíthetne meg valami, ami azért van, hogy élj, tehetnénk fel a kérdést, de tudjuk a választ, nem is térünk ki rá részletesen, elég annyi, hogy a túlzott mértékű, indokolatlanul megjelenő stresszreakció valóban káros az egészségre. Ám most nem a rossz stresszről lesz szó, hanem az úgynevezett eustresszről, a pozitív stresszreakcióról.

Hogyan lehet pozitív a stressz? Íme néhány helyzet, amikor egész biztosan az.

A stressz segít összpontosítani

Az alacsony szintű stresszorok serkentik a neurotrofinoknak nevezett anyagok termelését az agyban, és erősítik az agy neuronjai közötti kapcsolatokat, így segítve a hatékonyságot és a koncentrációt. Ezenkívül kutatások kimutatták, hogy a stressz bizonyos helyzetekben (pl. egy írásbeli tesztnél) rövid ideig serkenti az agyműködést és ezzel a memóriát is.

A stressz rövid távon erősíti az immunredszert

A szervezet azzal, hogy reagál a stresszre, egyúttak felkészíti magát egy esetleges sérülésre vagy fertőzésre, aminek az egyik módja az, hogy olyan anyagokat termel, amelyek segítik az immunrendszer szabályozását, úgy, hogy ad egy „extra védő löketet” a testnek. Vagyis, a rövid távú stressz immunitáson alapuló védelmet nyújthat sérülés vagy fertőzés esetén.

A stressz rugalmassá, de legalábbis rugalmasabbá tesz

A tartós stressz ártalmas, ám a rövidtávon jelentkező nyomás segíthet abban, hogy megtanuljuk a stresszes helyzetek kezelését, ezzel egyre inkább megkönnyítve a későbbiekben újra ás újra jelentkező, elkerülhetetlen nehéz helyzetek megoldását. Az amerikai haditengerészetnél rendszeresen gyakorolják a várható események imitálásával a fizikai és pszichológiai kontroll érzésének kialakítását, így amikor ténylegesen harcra kerül sor, a szituáció okozta stresszt már ismerő katonák nem fagynak le, hanem kezelik a kritikus helyzetet.

A stressz lehet a sikerhez vezető út

Eleszel a munkahelyi feladatokban, azt se tudod, mihez nyúlj, annyi mindent kellene megcsinálnod? Gondoljon a határidőre, nézz szebe vele és fordítsd a saját oldaladra a felmerülő stresszt, ami produktiviásra, gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésre ösztönöz. Ha a stresszes helyzetekre kihívásként tekintesz, nem pedig áthidalhatatlan akadályként gondolsz rá, segíthet, hogy elérd a célod, befejezd a rád bízott feladatot, sikert érj el.

Tehát, a stressz akkor káros, ha krónikus, túl hosszú ideig vagy állandóan jelen van az életünkben. Ha csak alkalmanként, egy-egy előttünk álló feladatra, élethelyzetre koncentrálódik, akkor valójában a hasznunkra is válhat.