Ezeket a fűtési rendszereket vesszük számba a Lakáskultúra segítségével.

Cirkórendszer

A jól ismert cirkórendszerhez a radiátorokon kívül tartozhat padló-, mennyezet- és falfűtés is. A csövekben 35-40 fokos fűtővíz áramlik, így nem éget és nem keringeti a port. Ráadásul a meleg évszakban használhatjuk hűtésre. A rendszer utólag is szerelhető, megfelelő gipszkarton elemekkel. Előny, hogy nem foglalják a helyet a zavaró radiátorok, ám fontos fotókat készíteni a kiépítés során, hogy pontosan merre mennek a csövek, nehogy kár keletkezzen, ha később fúrni szeretnénk a falat.

Vegyes (szilárd) tüzelésű kazán

Nem kizárólag gázzal működő rendszer a vegyes (szilárd) tüzelésű kazán. A biomasszát mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti fő- és melléktermékek, energianövények, faipari hulladékok égetésével állítják elő, használják önálló fűtésre és a melegvíz-ellátás biztosítására. Egyéb tüzelőanyag lehet fa, szalmabrikett, fabrikett vagy szén – de semmi esetre se tekintsük a kazánt háztartásihulladék-égetőnek!

Elektromos fűtési rendszerek

A gáz drágulásával párhuzamosan egyre többen választják ezt a megoldást. Egy hagyományos fűtésrendszer korszerűsítése véséssel, csövezéssel, a falak helyreállításával, az engedélyeztetéssel, kéménybéleléssel együtt sok millió forintba kerül. A beruházás sok esetben nem térül meg, így már ezért is megfontolandó, hogy inkább az árammal üzemelő fűtést válasszuk, hiszen a kiépítése egyértelműen olcsóbb.

Elektromos padlófűtéssel közel olyan hatást lehet elérni, mint a meleg vizes padlófűtéssel. Egyik fajtája a hőtárolós elektromos padlófűtés. A beton és a felette lerakott burkolat viszonylag hosszú ideig megtartja a hőt, ezért érdemes éjszakai árammal használni. Másik változata a közvetlen elektromos padlófűtés. A fűtőszőnyeg kábele jóval kisebb teljesítményű, és csak addig meleg, amíg be van kapcsolva. Nyaralóban kifejezetten ajánlott, így télen nem kell vízteleníteni a fagy miatt. Kiváló kiegészítő vagy időszakos fűtésként, de mivel alacsony a fogyasztása, sokan a teljes ingatlan fűtését ilyen módon oldják meg.

Fűtőpanelek is biztosíthatják a meleget otthonunkban. A digitális hőérzékelőnek köszönhetően pontosan tartják a helyiségben a kívánt hőmérsékletet.

Az infrapanelek belülről melegítik a testet és a tárgyakat, a helyiség levegőjét pedig ezek melegítik fel. Az elektromos áramot veszteség nélkül alakítják át, az emberi szervezet számára ideális 7-14 mikron hullámhosszú, sugárzó hővé. Megfelelő megoldás allergiásoknak és a végtagfájdalmakkal küzdőknek, a rémhírekkel ellentétben a sugárzásuk nem káros. Nincs hőközvetítő közege (mint a levegő, az aljzatbeton vagy a fal), tehát nincs hőveszteség, és kiválóan alkalmas nagy belmagasságú terek fűtésére. Egyaránt lehet kiegészítő és önálló fűtési rendszer. A paneleket nem kell ablak alá szerelni, kerülhetnek a falon bárhová, a mennyezetre is. A készülék könnyen szabályozható, működése energiatakarékos.

A hőtárolós kályha hőtároló magja felveszi és tárolja a fűtőbetétek által leadott hőt, amit egy beépített ventilátor áramoltat a helyiség légterében, a készülék a termosztát segítségével azonos hőfokon tartja a levegőt. Halk, esztétikus, könnyű beszerelni, nem koszol, és nem igényel rendszeres karbantartást. Mivel éjszakai árammal is működtethető, a 2-7 kW teljesítményű készülékek üzemeltetése nem eredményez magas villanyszámlát.

A konnektorba csatlakoztatható kerámiabetétes, hőtárolós elektromos radiátor energiatakarékosan használja az áramot 5-8 órán keresztül. Felmelegszik, majd egyenletesen, szabályozható módon adja le a hőt. Nem jár kosszal, egyszerű szerelni, hangtalan, és nem igényel karbantartást.

Melegítésre a klímaberendezések is használhatók, de ez csak akkor kifizetődő, ha jól szigetelt, kis alapterületű ingatlanról van szó.

Tipp: Kisebb elektromos eszközök is rásegíthetnek a fűtésre, például mobilkandalló, olajradiátor, különböző vonal- és hősugárzók. Persze nem csak árammal lehet fűteni gáz nélkül. A fatüzelésű kandalló vagy cserépkályha remek kiegészítő fűtés, és az egyik legkarakteresebb hangulatteremtő elem.

Ha az elektromos fűtést nem csak kiegészítésnek szánjuk, akkor biztosan bővíteni kell a villanyhálózatot. Előfordul néha, hogy valamiért nem lehet bővíteni a hálózatot, ezért vásárlás előtt mindenképpen érdemes egyeztetni a szolgáltatóval. Ezenkívül egyéb engedély, tervrajz, kémény nem kell hozzá. A korszerű elektromos kazánok már nem fogyasztanak olyan sok áramot, mint a régiek, könnyen vezérelhetők, így lakások, házak fűtésére egyaránt alkalmasak. Nemcsak a vételáruk kedvezőbb más fűtésrendszerekhez viszonyítva, hanem a karbantartásuk is, a készülékek élettartama hosszú. Az elektromos kombi kazán a fűtésen kívül a meleg vizet is biztosítja. Mivel nem keletkezik égéstermék, nem szennyezi a környezetet, és szén-monoxid-mérgezés veszélye sem fenyeget. Az új elektromos rendszerbe beköthetők a már meglévő régi radiátorok.

Az elektromos készülékek karbantartása nem jár nagy költséggel, nem bocsájtanak ki szén-dioxidot, szén-monoxidot, kormot és port. Ám mivel az áram drága energiahordozó, csak megfelelően szigetelt ingatlanokban éri meg alkalmazni.

Napkollektor és napelem

A két fogalmat sokan keverik. A napkollektor a nap által földre sugárzott hőt hasznosítja, és leginkább meleg víz készítésére alkalmas. 45 fokos dőlésszögű, déli tájolású tetőre érdemes szerelni a paneleket. A nyári hónapokban teljes egészében gondoskodnak a szükséges meleg víz előállításáról, télen a 10-20%-át biztosítják. Egy négytagú család melegvíz-igényét 30 db csöves napkollektor fedezi. A napelem is a nap sugarainak energiáját hasznosítja, és így termel elektromos áramot. A megtermelt áramot egy akkumulátor tárolja, illetve bekerülhet a hálózatba is.

Hőszivattyúk

A nap melegét a földkéreg raktározza, és energiáját a geotermikus hőszivattyúk révén hasznosíthatjuk. Sokan félnek a sötét téli hónapoktól, de ez a korszerű rendszer hatékonyan működik akár mínusz 10-15 fokon is. Minden épület alatt van annyi elraktározott energia, ami fedezi a fűtés hőszükségletét. A hőszivattyú árammal, gázzal, illetve napelemmel, biogázzal vagy szélenergiával is üzemelhet. Legnagyobb előnye, hogy hagyományos energiaforrások használata esetén is megtakarítást eredményez. Működési elve hasonló a hűtőszekrényéhez, de nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmas, tehát külső energia bevonásával emeli magasabbra a hőmérsékletet. A készülék nem éget el semmit, tehát a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából kíméli a környezetet.

Hátránya, hogy szervizigényes és függ az áramhálózattól. Zajszintje alacsony, nem nagyobb egy 150 literes bojlerénél, élettartama akár 30 év is lehet. A bekerülési költség függ a környezeti adottságoktól, de a megtérülési idő általában 5-7 év. Nem elhanyagolható az állami támogatás, a megújuló energiaforrások elterjedését ugyanis pályázatok segítségével ösztönzik.

A fan-coil vagy klímakonvektoros rendszer szíve egy kondenzációs kazán, napkollektor vagy egy hőszivattyú. Nyáron hűti, télen fűti a ventilátorral keringetett levegőt. Szerelhető ablakok alá vagy mennyezetre is - írja a Lakáskultúra.