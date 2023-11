A tüzes Nyilasba lépő Mars sok jegy életében változást hoz. A kreativitás és a szenvedély kerül előtérbe, a párkapcsolatban élő Bikák számára fontos lesz a türelem, a szingli Ikrek életébe pedig izgalmas változások jöhetnek.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Ez az időszak alkalmas a romantikázására: ugyan korán sötétedik, de ilyenkor lehet gyertyát gyújtani, és abban a bensőséges környezetben egymással foglalkozni. Plusz jó hír, hogy szerdán a Nap, pénteken a Mars lép be a Nyilasba, ami feltüzel.

Szingli Kos

Ugyan már egyre rövidebbek a nappalok, de ez ne tántorítson el attól hogy kinti programokat szervezz. Menj ki a szabadba, otthon pedig gyújts gyertyát és ezzel teremts meghitt hangulatot. A láng ősi érzéseket ébreszt fel benned, ez magabiztosságot ad. Segít, hogy a Mars lép be a tüzes Nyilasba, ez jó hatással lesz rád.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Az elmúlt napokban minden nara jutott feszültség, de ennek az időszaknak most vége. A türelemnek azonban maradnia kell és az is fontos, hogy odafigyeljetek egymásra, ne csak fizikailag legyetek jelen, hallgassátok meg egymás történeteit és kérdéseit.

Szingli Bika

Az elmúlt napok alaposan próbára tették a türelmedet, de már csak a hétfőt kell megúsznod konfliktus nélkül. Ha ez sikerül, akkor már túl vagy a nehezén. Újra visszaáll a béke benned és körülötted is, így arra is jut időd, hogy mással foglalkozz: tervezheted a jövőd.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Jobban teszitek, ha nem terveztek rengeteg programot a hétvégére, ne fárasszátok le magatokat teljesen. Ha a pihenésre is szántok időt, akkor a következő hetet feltöltődve kezdhetitek el. Ez azért is fontos, mert szerdától az égi folyamatok szenvedélyt jeleznek, szerelmes időszak következik.

Szingli Ikrek

Rengeteg terved van a hétvégére, de azért szánj időt a pihenésre is, különben vasárnap nagyon fáradtan esel majd az ágyba. Ha a hétfőt energikusan szeretnéd kezdeni, akkor szánj időt a pihenésre. Annál is inkább, mert szerdától izgalmas időszak következik, vérpezsdítő találkozások jöhetnek.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Neked ismét alkotni támad kedved az ünnepek közeledtével, ez természetesen felfordulással jár, amit lehet, hogy a párod nem visel olyan jól. Meg kell azonban értenie, hogy számodra ez a tevékenység fontos és szükséges. A legjobb az lenne, ha együtt csinálnátok.



Szingli Rák

Karácsony közeledtével kézműveskedni támad kedved. Ha ez az, amit szeretnél, akkor csináld! Ne foglalkozz azokkal, akik nem értik, miért akarsz ezzel foglalkozni, és miért nem vásárolod az ajándékokat inkább. Azzal törődj, hogy téged ez jó érzéssel tölt el.

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Olyan lelkes leszel a hétvégén, hogy a párod nem is ismer rád. Régen látott már ilyen izgatottnak. Ez az állapot szerdától fellobbantja a szenvedélyt. Tüzes jegybe lépnek a bolygók, amik a kreativitást is fokozzák és az életkedved is feltámad.

Szingli Oroszlán

Attól, hogy a hétvégén nincs a legkellemesebb idő, még nem kell otthon ülnöd. Iktass be egy kirándulást, hogy kikapcsolódj és csinálj mást, mint hétköznap. Szerdától megváltozik a hangulatod, feltámad az életkedved is... - írja az Astronet.

