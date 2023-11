A karácsonyra hangolódásnak sokak számára elengedhetetlen hozzátartozója a karácsonyi vásár. A budapestieknek például már van is miben gyönyörködniük, ugyanis november 17-én megnyílt a Vörösmarty téri és a Szent István Bazilika előtti vásár, és Európa nagyvárosaiban szintén sétálhatunk már a girlandok, fények, csecsebecsék és finomságok között.

A legismertebbek talán a német karácsonyi vásárok, de ha módunkban áll, érdemes Prágában vagy a közeli Bécsben is belekóstolni az ünnepi hangulatba. A Times összeszedte, melyek az idei év legvarázslatosabb vásárai, ezek közül mutatunk mi is néhányat.

Köln, Németország

Kölnben több karácsonyi vásár is van, amelyek közül a legnagyobb a város központjában, a katedrális melletti. A Markt der Engel a legvarázslatosabb pillanatokat kínálja az odalátogatóknak: több száz fényfüzér lóg a fejünk felett, csillagok, és angyalok repkednek az igényesen díszített oromzatok között. A Nikolausdorf - Szent Miklós faluja - a gyerekeknek szól és igazi varázsbirodalmat jelenít meg. Mitikus gnómoknak és a tengeri történelemnek szentelt piacok is vannak, tengeri kunyhókkal és kalózokkal. Ha valaki korcsolyázni szeretne, a Heumarkt szabadtéri korcsolyapályáján megteheti.

Berlin, Németország

Berlin központjában körülbelül 80 karácsonyi vásár található (még egy kifejezetten kutyáknak való is van), némelyik már október végén megnyitott. A legszebb talán a Gendarmenmarkt téren található Weihnachtszauber, ahol igazi kézműves termékekben gyönyörködhetünk és természetesen vásárolhatunk. A Potsdamer Platzon található Winter World a téli sportok szerelmeseinek kedvez, lehet szánkózni, curlingezni és korcsolyapálya is van, ahol a gyerekek ingyenes órákat vehetnek.

Budapest, Magyarország

A Times listáján szerepel fővárosunk, Budapest két karácsonyi vására is. Az egyik a Szent István-bazilika előtti téren, a másik Vörösmarty téren található. Étel- és italstandok, kézműves termékek, kivilágított épületek között hangolódhatuk, és megnézhetjük a bazilikára vetített fényjátékot is. A legszebb karácsonyi vásárok között egyébként tavaly is megemlítették a budapestieket. 2021-ben pedig a Szent István-bazilika előtt rendezett Advent Bazilikát választották Európa legjobb karácsonyi vásárának.



Prága, Csehország

Az amúgy is gyönyörű Prága ideális helyszín egy tökéletes karácsonyi vásárhoz, amelytől nem messze áll a város híres 15. századi csillagászati órája. Ha igazi autentikusat innál, cseréld le a forrald borodat grogra, a legkülönösebb ajándéktárgyak pedig talán a matt, fújt üvegdíszek. A gyerekek számára az Óváros téren álló vásár lehet a legérdekesebb, ahol állatsimogatót is találsz.