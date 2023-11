Sokakban felmerül a kérdés, miért van egyáltalán szükség a téli és nyári gumik cseréjére, ha már kapható belőle négyévszakos változat is. Tény, vannak útviszonyok, amikor tökéletesen megfelelő a négyévszakos gumi, de ha olyan telet fogunk ki, amikor folyamatosan esik a hó, akkor jobb, ha speciális téli gumit használunk.

Jó kompromisszum lehet a négyévszakos gumi

Az utóbbi években hazánkban kifejezetten enyhe telek követték egymást, ami a négyévszakos gumi használata mellett szól. Ugyanakkor az is igaz, hogy amint leesik az első hó, a négyévszakos gumik hatásfoka jelentősen csökken. Általánosságban elmondható, hogy aki keveset és főleg városon belül közlekedik az autójával – ahol a havat rendszeresen elkotorják –, annak jó kompromisszum lehet ilyen típusú abroncsban gondolkodnia.

Bizonyos körülmények között van létjogosultságuk

A legtöbb autós azt hozza fel a télre és nyárra is jó gumikkal szemben, hogy igazán egyik időszakra sem tökéletesek, éppen az évszakoknak megfelelő gumik legrosszabb tulajdonságait egyesítik. Ez a sztereotípia az utóbbi időben jelentősen változott, köszönhetően a folyamatosan fejlődő termékeknek, gyártási technológiáknak, és nem utolsósorban azoknak a teszteredményeknek, amelyek bebizonyították, hogy bizonyos körülmények között igenis van létjogosultságuk a négyévszakos autógumiknak.

Mi a titka?

Az egész évben használható abroncs olyan hibrid technológiai megoldással készült gumi, amellyel biztonságosan autózhatunk a -10 °C és +30 °C közötti időben. A négyévszakos gumi nyáron kevésbé kopik, télen pedig kevésbé keményedik meg. A mintázatában megtalálhatók a nyárira jellemző blokkok, némi lamellázással gazdagítva, így a gumik az enyhébb téli közlekedés során is használhatók és valamilyen szinten a nedves úton való közlekedésre is alkalmasak - ismerteti a Bors.

A négyévszakos gumik remek kompromisszumot jelentenek a városi közlekedésben, de ha nem szeretnénk, hogy felkészületlenül érjen minket a tél, megéri az évszaknak megfelelő gumit is beszerezni és feltenni, ha szükséges. Az abroncsok cseréjét bármelyik szervizben elvégeztethetjük, de érdemes megvizsgálni a már tavaly is használt téli gumik minőségét, mielőtt azok felkerülnek az autóra: a 4 mm-nél kisebb profilmélység már nem tesz lehetővé biztonságos tapadást a téli utakon, így, ha a gumik ennél kopottabbak, itt az ideje a cserének.

Mi a hátránya?

Ezek az abroncsok kevésbé képesek megbirkózni a szélsőséges időjárási körülményekkel és a jeges, havas utakkal. Ezért főleg városi autósoknak lehet költséghatékony választás, akik ritkán hagyják el a városi utakat, és nem a legjobb választás a hegyvidéki vagy dombos területeken élők számára.

Milyet válasszunk?

A négyévszakos abroncsok vásárlásán nem szabad spórolni. Fontos, hogy a lehető legjobb minőségű, megbízható és az autónkhoz illő gumit válasszunk. Ma már négyévszakos gumiból is többféle kapható, így léteznek egészen üzemanyagtakarékos kiadások is. Ezek is elérhetők alacsony zajszintű, erősen esőálló kivitelben.

