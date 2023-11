Egy tanulmány szerint a túlsúlyosaknál 10 százalékkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy bizonyos ráktípusokban megbetegedjenek. Mellettük a szív- és a nem megfelelően kezelt cukorbetegek is fokozott rákkockázatnak vannak kitéve.

Elengedhetetlen az egészséges testsúlyra való törekvés

Már tudjuk, hogy az elhízás a rák egyik fontos kockázati tényezője, pláne akkor, ha valaki szív- és érrendszeri betegséggel is küzd. Az egészséges testsúly megtartása mindenki számára fontos, ha azonban krónikus betegségben is szenvedünk, egyenesen kötelező – idézi Dr. Helen Corker, a Rákkutatási Világalap munkatársának nyilatkozatát a The Sun cikke.

Kutatások szerint a felnőttek mintegy negyede elhízott, további 38 százalékuk túlsúlyos. A szakértők előrejelzése szerint az évtized végére a világon egymilliárd ember lesz elhízott. Az elhízás számos halálos kimenetelű betegséggel, többek között szívbetegséggel, agyvérzéssel, cukorbetegséggel és a rák különböző formáival hozható összefüggésbe.

A 25 feletti testtömegindex (BMI) – ami azt jelenti, hogy túlsúlyosak vagyunk – legalább 13 ráktípus kockázatát növeli. Ezek közé tartozik a menopauza utáni nőknél a mellrák, a bél-, a máj-, a vese-, a hasnyálmirigy- és a petefészekrák. A leginkább azonban a túsúlyos emberek bél-, vese-, hasnyálmirigy- és a petefészek-daganatoknak vannak kitéve. A felesleges kilók leadása azomban segít csökkenteni az esélyeket, így ha felszaladt ránk némi túlsúly, igyekezzünk mihamarabb leadni azt.

A túlsúly és a betegségek összefüggnek

A BMC Medicine című szaklapban megjelent legújabb tanulmány azt vizsgálta, hogy az emberek testsúlya hogyan befolyásolja a betegség kockázatát, különösen akkor, ha már szívbetegségben vagy cukorbetegségben is szenvednek.

A kutatók több mint 577 000 felnőtt egészségügyi adatait követték nyomon átlagosan mintegy 11 éven keresztül. A vizsgálat során több mint 52 ezer embernél alakult ki rákos megbetegedés.

Összességében a magasabb testtömegindexű embereknél 10 százalékkal nagyobb valószínűséggel fordult elő az elhízással összefüggő rákos megbetegedés, még akkor is, ha nem voltak szívbetegek vagy cukorbetegek. A bármelyik betegségben szenvedők esetében a BMI minden ötpontos emelkedése további 11 százalékkal növelte a rák kockázatát. Az esély különösen nagy volt azoknál az embereknél, akik elhízottak és szívbetegek is voltak, így nekik használna leginkább a fogyás a kutatók szerint.

További kutatások szükségesek