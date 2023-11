A könyvből állítólag az is kiderül majd, hogy Meghan Károly királynak korábban írt levelében meg is nevezte azokat, akik véleménye szerint rasszista megjegyzéseket tettek. Arról is olvashatunk majd, hogy Harry herceg is élesen reagált az elhangzottakra. Nem akarod többé látni az unokáid? – tette fel a kérdést az apjának.

Ezzel az információval némiképpen szembemegy az, hogy januárban, amikor Harry herceg a Spare című könyvét reklámozta, tagadta, hogy a rasszizmussal vádolta volna meg a királyi családot.

A kötetből kiderül az is, hogy a Paris Match francia magazin arról írt, hogy a királyi családban úgy vélekednek, hogy Harryben nem lehet bízni és mindenki csak nagyon óvatosan kommunikáljon vele – írja a The Sun. A lap egy, a királyhoz közel álló forrás nyomán arról is beszámolt, hogy Károly nagyon elővigyázatos volt fiával, amikor az három héttel a könyv megjelenése után felhívta, hogy átadja jókívánságait.

Az előzetesek szerint az Endgame-ben Markle azt is kifejti, nem hajlandó visszatérni a királyi családba, hogy ott marionettbábuként rángathassák és ezért nem vett részt Károly megkoronázásán sem. Mindeközben időnként felröppennek a hírek, amelyek szerint Harry megbánta, hogy otthagyták a palotát.

Ha minden igaz, azt azonban hiába várjuk, hogy Scobie a könyvében megnevezze, melyik két családtagról van szó. A DailyMail információi szerint tart a bosszútól, azt azonban hangsúlyozta, hogy senki se az előzetesen megjelenő cikkekből tájékozódjon. Akit érdekel a téma, olvassa el a teljes könyvet.

A sajtóban megjelenő cikkekben pedig arról olvasni, hogy a kedden megjelenő Endgame újra felszakítja azokat a régi sebeket, amelyek a Megxit után kezdtek már begyógyulni. Károlyt népszerűtlennek, Vilmost hataloméhesnek tartják majd, és az lesz az olvasók véleménye, hogy Harryt a saját családja árulta el.