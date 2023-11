A téli időszámítás beköszönte, a korai sötétedés igazából egyetlen nagy előnnyel jár: itt a karácsonyimádók ideje, végre legálisan lehet készülődni az év legszebb ünnepére. Természetesen a karácsonyt megelőzi még egy igazán szép időszak, az advent, amikor is valóban meg lehet és meg is kell találni a pillanatokat egy kis lelassulásra.

Lagom filozófia

Ha valamikor, ilyenkor igazán példát vehetnénk a skandinávoktól: a világszerte oly népszerű Lagom filozófia tökéletesen illik az adventi időszakhoz. A skandináv életérzés, így a Lagom is a mértékletességet, az egyszerűséget és az egyensúlyt helyezi előtérbe az élet minden területén. Az adventi időszakban például az emberek általában igyekeznek családjukkal és barátaikkal tölteni az időt, és az egyszerű, de meghitt örömökre összpontosítanak. A Lagom életérzés azt is sugallja, hogy az ünnepi időszakban ne essünk túlzásba sem az ajándékozással, sem az étkezéssel, hanem találjuk meg a megfelelő egyensúlyt, hogy a karácsony valóban együttlét, béke és öröm legyen. Az emberek inkább az időt és az élményeket helyezik előtérbe, és kevésbé az anyagi dolgokat vagy a túlzásba vitt dekorációt. Néhány egyszerű gyertyatartó vagy mécses, lámpás tökéletesen elég az ünnepi hangulat megteremtéséhez. A letisztultság megmutatkozik a karácsonyi ételek és sütemények elkészítésében is, amelyek általában hagyományos, egyszerű és természetes összetevőkből készülnek.

Az advent az elcsendesedés ideje, a lelki és szellemi felkészülés a karácsony mélyebb megélésére. Az advent a latin "adventus" szóból származik, jelentése "eljövetel" vagy "megérkezés", ami Jézus Krisztus születésének várakozására utal. Hasonlóan sok más országhoz, Svédországban is négy gyertya égetésével köszöntik az adventi időszakot, amelyeket adventi koszorúkba helyeznek. A gyertyák a remény, a hit, az öröm és a békesség jelképei. Ahogy a svédek, mi is minden vasárnap gyújtunk meg egy újabb gyertyát, így várva a karácsonyt.

Az adventet természetesen még számtalan különböző módon köszönthetjük, szokásainktól, élethelyzetünktől, hangulatunktól függően. Vannak adventi vásárok, ahol kézműves portékákat lehet beszerezni, általában a helyi kultúra és hagyományok megismerése, megkedvelése a cél. Sok közösségben vagy templomban adventi koncerteket és karácsonyi énekléseket rendeznek, amelyeken a hívők és érdeklődők együtt énekelnek és ünnepelnek. Svédországban nagyon gyakoriak a családi vagy baráti adventi vacsorák is, ahol már a letisztult, igényes dekoráció, a manókkal vagy egyéb karácsonyi jelképekkel díszített tányérkészlet, étkészlet is jelzi az ünnep közeledtét.

A hagyományos ételek és italok, amelyeket az adventi összejöveteleken fogyasztanak, jellemzően olyanok, amelyek melegítik a testet és a lelket egyaránt. Ide tartoznak a forralt bor, a sült húsok és halak, a fűszeres sütemények.

Íme egy tipikus svéd karácsonyi sütemény recept, amelyet az adventi időszakban és a karácsonyi ünnepek alkalmával gyakran fogyasztanak Svédországban:

Saffransbullar (Svéd sáfrányos bukta)

Hozzávalók:

200 ml tej

100 g vaj

0,5 g sáfrány (egy csipetnyi)

25 g élesztő

100 g cukor

0,5 tk só

1 tojás

500 g liszt

Mázhoz:

tojás és mandula darabok

Elkészítés:

Melegítsük fel a tejet, majd olvasszuk fel benne a vajat. Adjuk hozzá a sáfrányt, és hagyjuk állni, hogy a jellegzetes sárga szín átjárja a tejet. Morzsoljuk az élesztőt egy nagy tálba, majd öntsük rá a langyos tejes-vajas keveréket. Keverjük el, amíg az élesztő fel nem oldódik. Adjuk hozzá a cukrot, a sót, a tojást és a lisztet, majd gyúrjuk össze a tésztát. Ha szükséges, adjunk hozzá még lisztet, hogy ne ragadjon. Fedjük le a tésztát egy tiszta konyharuhával, kelesszük duplájára, kb. 30-40 perc alatt.

Miután a tészta megkelt, formázzunk belőle kis gombócokat, majd helyezzük őket sütőpapírral bélelt tepsibe. Hagyjuk még egy ideig kelni. Közben melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Kenjük meg a bukták tetejét felvert tojással, majd szórjuk meg őket mandula darabokkal. Süssük 8-10 percig, vagy amíg szép aranybarnák lesznek.

A sáfrányos bukta ízletes és hagyományos svéd karácsonyi sütemény, amely kellemes illattal és ízekkel tölti be a konyhát az ünnepi időszakban. Próbáljuk ki!

