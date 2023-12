A Kos nem hazudik a szemedbe

A Kos Tűz-jegyként hirtelen haragú, lobbanékony, viszont soha nem haragtartó. Ő az, aki biztosan megmondja a szemedbe a véleményét, nem fél konfrontálódni, de a sunyi bosszúállás nem az ő műfaja. Amikor árulással szembesülnek, nem azon törik a fejüket, miként szúrhatnak ki a másikkal, inkább azon gondolkodnak, a probléma miként segítheti az ő személyes fejlődésüket. Hiába az egyik legjóindulatúbb jegy, sokan orrolnak rá, szókimondása, őszintesége durvaságnak tűnhet, pláne a konfliktuskerülő jegyek szemében. Ha Kossal akasztod össze a bajszodat, nem kell félned, vele mindig tudod, hányadán állsz.

Az Ikrek mindent kidumál

Az Ikrek, az állatöv nagy kommunikátorai és stratégái. Ha sérelem éri őket, biztosan nem kezdenek el azon morfondírozni, hogyan tegyenek keresztbe a másiknak, hanem beszélgetést kezdeményeznek. Ez sokszor siker koronázza, ugyanis kiváló a kifejezőkészségük, úgy tudnak hangot adni a megbántottságuknak, hogy ezzel át is lépnek a konfliktuson. Mivel ők sokkal szofisztikáltabban fogalmaznak, mint a forró fejű Kosok, népszerűbbek is náluk, ha pedig két vitás fél között kell igazságot tenni, békebírónak is kiválóak.

Az Oroszlán nagylekűen elnéző

Az Oroszlánok határtalan önbizalommal rendelkeznek, annyira hisznek saját erejükben, hogy a legritkább esetben érinti meg őket egy-egy rosszindulatú támadás. Ha mégis, akkor nagylelkűek, jelszavaik a megbocsájtás és a felejtés. Szerencsésnek is mondhatók, ugyanis magabiztosak, így egy iskolai vagy munkahelyi közegben nem valószínű, hogy őket pécézné ki magának bárki is. Ha mégis így történik, az Oroszlán legyint egyet és megy tovább a saját útján, azért a legtöbb közegben tisztelik és vezetőként tekintenek rá.

A Mérleg nem megy bele a felesleges vitába

Az állatöv diplomatáinak, a Mérlegeknek, természetes hajlamuk van az egyensúlyra és a harmóniára, ami kiváló vezetővé teszi őket. Amikor árulással szembesülnek, gondosan mérlegelik a bosszú és a megbocsátás következményeit és a leggyakrabban az utóbbira esik a választásuk. Úgy vélik, felesleges fokozni a feszültséget, így nem is teszik szóvá, ha megbántották őket. Az Ikrekkel ellentétben azonban ők nem beszélik ki magukból a problémát, szép csendben, magukban jutnak túl rajta.

A Nyilas kineveti a bajt is

A mindig optimista Nyilasok embertársaikkal szemben is jóhiszeműek. Szinte el sem hiszik, ha hátbatámadják őket, úgy vélik, az ember eredendően jó, és ha valaki mégis árt nekik, azt feltételezik, félreértés történt. Ha valaki beléjük köt vagy elárulja őket, hajlamosak viccel elütni a problémát: ilyenkor azonban gyakran kihúzzák a gyufát, ugyanis a másik fél úgy érezheti, a Nyilas csak nevet rajta és ez nincs is nagyon távol az igazságtól.

A Vízöntő szerint az emberek alapvetően jók

A Vízöntők – akik asztrológusok szerint a leghumánusabbak – tényleg csak a legeslegritkább esetben válaszolnak támadásra támadással, az ő víziójuk egy jobb világ, egy szebb jövő, ahol az emberek békében élnek egymás mellett. Béketűrő természetük abból is adódik, hogy azt vallják, az élet egy sokszínű játék, így ők biztosan nem fognak azon agyalni, miként vágjanak vissza a másiknak. Remek képességük van arra is, hogy távolról szemléljék a személyes dolgokat, valamit abban is kiválóak, hogy a nehézségeket elméleti problémaként, intellektuálisan dolgozzák fel. A Vízöntő fejében az „én ügyemből" egyszerűen csak „ügy" lesz, ami lehetővé teszi a harag és csalódottság elengedését.