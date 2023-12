Ahogyan a legtöbben úgy gondolják, hogy az első szerelem a legemlékezetesebb, úgy sokan vallják azt is, hogy a legrégebbi barátaink egyben a legjobb barátaink is. Mindkét állítás mellett lehet érveket felhozni pro és kontra, de ezeket és az ehhez hasonló közhelyeket mégis érdemes fenntartásokkal kezelni. Az első a legtöbb esetben csupán annyi, hogy első, és ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül szuperlatívuszokban kell gondolkoznunk, pláne beszélnünk róla. Az első szerelem is többnyire elmúlik és a gyerekkorunk barátságai sem feltétlenül kísérnek el minket életünk végéig. Ha mégis, az persze hatalmas ajándék, és érdemes megbecsülnünk. Az úgynevezett Six Besties elmélet a barátságoknak hat változatát különböztetik meg, segítségével most mi is sorra vesszük ezeket előnyeikkel és hátrányaikkal együtt.

Egy úgynevezett Six Besties-elmélet terjed a TikTokon, az egyik felhasználó, Alexandra Hayes Robinson életmódtanácsadó, aki @Hellohayes néven található meg a platformon, meg is magyarázza, mit jelent ez. Nem csak egy legjobb barátod (amit a fiatalok a Best Friends Foreverből származó rövidítéssel csak BFF-nek hívnak) lehet, hanem több is, ami tulajdonképpen felold egy csomó dilemmát.

Ennek alátámasztására nem szükséges segítségül hívni a tudományt sem, éppen elég józan paraszti ésszel gondolkoznunk. Nyilvánvaló, hogy ha érzelmi krízist élünk meg, azt többnyire nem azzal a barátunkkal tudjuk megosztani, akivel jókat mulatunk együtt az éjszakában, de soha nem beszélgettünk egy igazit, és ugyanígy igaz az is, hogy ha hirtelen szórakozhatnékunk támad, nem az esetleg több száz kilométerre élő introvertált barátnőnket mozgósítjuk.

Ahogy számítani lehetett rá, a tudomány állást foglal a barátság tematikában is, Robin Dunbar professzor, az Oxfordi Egyetem antropológusa és evolúciós pszichológusa szerint reálisan 150 kapcsolatot tudunk fenntartani, de a belső körünkbe csak öt ember tartozhat. A professzor ezt az öt embert úgy jellemzi, hogy ők azok, akik velünk vannak jóban-rosszban, akiknek a vállán kisírhatjuk magunkat és akik mindent eldobva rohannak hozzánk, ha igazán bajban vagyunk. Rajtuk kívül lehet még 15 ember, aki közel áll hozzád, a maradék 130 embert pedig tulajdonképpen alig látjuk, vagy ha igen, akkor is inkább jó ismerősként vagy haverként jellemeznénk őket.

Hayley Forbes életvezetési tanácsadó szerint fontos, hogy priorizáljuk a barátságainkat, de ez nem azt jelenti, hogy van első, második és nyolcadik barát. Ez nem sorrend és nem is valamiféle mérőfoka a kötődésnek, sokkal inkább arról van szó, hogy van, aki a lelkizésben a legjobb barátod, más pedig például a munkahelyi legjobb barátnőd. A szakember hangsúlyozza, hogy bár minden barátság más-más előnyökkel és sajátosságokkal jár, abban meg kell egyezniük: miután találkoztok jobban és feltöltöttebben kell érezned magad, mint előtte. Ha valakivel egy találkozó után úgy érzed magad, mint akit kifacsartak (pláne, ha ez rendszeres), jobb, ha megszakítod a kapcsolatot, semmi szükség arra, hogy valaki lehúzzon.

Nézzük, a Six Besties milyen barátságtípusokat különböztet meg és vegyük sorra ezek legjobb és legnehezebb oldalait.

1. Legjobb barát

• Előnyei: a klasszikus BFF jól ismer téged, ismeri a múltadat, így a veled történtek fényében tud tanácsot adni. Nem kell neki mindent megmagyarázni, félszavakból is értitek egymást.

„Mélységében ez egy romantikus kapcsolathoz hasonlít" – mondja Dunbar professzor. Jennifer Worth brit memoáríró pedg azt vallja: A régi barátság a legjobb barátság, a gyerekkori meg kiváltképp.

• Negatívumai: ha az életetek egy szakaszában földrajzilag távol kerültök egymástól, ezek az előnyök gyorsan eltűnhetnek. A rendszeresség hiánya egyszerűen óhatatlanul a megfelelő információk hiányát is jelenti.

Távolság és hosszú távollét minden barátságnak kárára van, bármily kelletlenül valljuk is be. Az emberek ugyanis, még legkedvesebb barátaink is, ha sokáig nem látjuk őket, évek múltán lassanként elvont fogalmakká asznak, miáltal részvétünk irányukban mindinkább pusztán értelmivé, sőt hagyományszerűvé válik. Eleven és mély érzésünk csak azokat illeti, kik szemünk előtt vannak – írja erről Arthur Schopenhauer filozófus.

• Így tartható fenn: ha nem is tudtok találkozni, mindenképpen szánjatok időt egymásra, ha más nem, online felületen. Jó ötlet lehet hangüzenetet küldeni a másiknak, és időről időre éreztetni, hogy nem felejtettétek el egymást.

2. Régi iskolai barát

• Elönyei: a régi iskolai barátokkal ha pár év múlva újra összefuttok, úgy érzitek, semmit sem változott. Ugyanott tudjátok folyatatni a beszélgetést, ahol abbahagytátok.... Mindig van téma, ha más nem, a közösen megélt dolgok.

• Negatívumai: hasonlóan a legjobb baráthoz, a régi iskolai barát esetében is a legnagyobb nehézség az lehet, hogy máshol tanultok tovább, más városba költöztök, mást hivatást választotok, tehát egyre kevesebb lesz a közös bennetek. A suliban történt dolgok egyre kevésbé lesznek fontosak, a felnőttlétben már csak néha hagytok helyet a nosztalgiázásnak.

• Így tartható fenn: Hayley Forbes úgy véli, az emberek olyanok, mint a bolygók, néha elhagyják a pályájukat, máskor visszatérnek. Ugyanez igaz az iskolai barátokra is. Lehet, hogy nem beszéltek hetente, sőt, havonta se, de attól még ugyanúgy örültök egymásnak minden újabb „bolygóegyüttálláskor".

3. Játszótéri, óvodai, iskolai szülők közötti barátság

• Elönyei: a gyerekeitek által hasonló élethelyzetben vagytok, rengeteg a közös beszédtémátok, temérdek közös célotok van és sokszor kooperálnotok is kell egymással.

• Negatívumai: évekkel később a gyerekek már külön utakon járnak, és többnyire ti sem találkoztok egymással – mondja Dunbar professzor.

• Így tartható fenn: ha már az gyerekek óvodai-, iskolai éveiben is van rajtuk kívül más témátok, jó esély van arra, hogy később sem szakadtok el egymástól, pláne, ha egy környéken laktok.

4. Szórakoztató barát

• Elönyei: ha kirúgnánk a hámból, bulizhatnékunk van, rá tutira számíthatunk, legyen hétfő este vagy szerda éjszaka. Ha lazulni vágyuk, vele azt igazán lehet...

• Negatívumai: ... de sokszor semmi mást, ugyanis nem érdeklik őket a komoly beszélgetések és a lelkizésre sem fogékonyak. Ha már nem vagy a bulizós életszakaszodban, ő pedig igen, óhatatlan, hogy kettéválnak az útjaitok.

• Így tartható fenn: hagyjuk magunk mögött a fenti sztereotípiákat és próbáljuk meg bevonni őket a kevésbé féktelen, intimebb hangulatú programokba is, hátha kiderül róla, hogy azokra is kapható és élvezi a komolyabb eseményeket, beszélgetéseket is.

5. Munkahelyi barát

• Elönyei: az iskolai barát felnőtt verziója a munkahelyi barát. Mivel mindennap találkoztok, többet tudhat rólad, mint a régi és a klasszikus értelembe vett legjobb barátaid. Napról napra egymás életének a részesei vagytok, a kölcsönös munkahelyi sérelmek pedig igazi szövetségessé tehetnek benneteket, és ha még a szeretetnyelvetek is megegyezik, biztosan jól érzitek magatokat egymás társaságában.

• Negatívumai: sajnos a legtöbb munkahelyi barátság megszűnik, ha az egyik fél más helyen kezd el dolgozni vagy mondjuk szülési szabadságra megy. A közös kihívások vagy a közös probléma összetartó ereje nem tart örökké – mondja Gillian.

• Így tartható fenn: ha a munkahelyi szimpátián és a munkaügyeken túl van olyan dolog, ami mindkettőtöket érdekel, jó eséllyel jóban maradtok azután is, hogy már az egyikőtök nem vagy egyikőtők sem dolgozik a cégnél. Ha például munka után együtt jártatok edzőterembe, a közös pont megmarad.

6. Új barát

• Elönyei: az új barátságok kialakításához nyitottság kell, de ha ez megvan, sok változást hozhat az életedbe. Eddig ismeretlen perspektívákat ismerhetsz meg általa, és eddig ismeretlen színt hozhat a napjaidba. Ráadásul elképzelhető, hogy több közös vonásod van valakivel, akivel most találkozol, mint a régi barátaiddal, hiszen évek, évtizedek alatt rengeteget változunk. És azt se felejtsük el, egyszer minden barátunk új bará volt.

• Negatívumai: túl sokat hallottad, hogy bizonyos kor felett már nem alakít ki az ember új barátságokat. Ez azonban egy hatalmas bullshit – szögezi le a szakértő. Ha idősebb korunkban újra szerelmesek lehetünk, sőt, házasságot is köthetünk, miért ne lehetnének új barátaink is.

• Így tartható fenn: ha új embert ismerünk meg, aki szimpatikus, a fenntarthatóság nem a legelső szempont. Tartósságra persze lehet törekedni minél több közös program szervezésével. Összekovácsolhat benneteket például az is, ha megismeritek egymás baráti körét – idézi Hayley Forbest a The Sun.

Összességében nevezzük akárhogyan is a barátainkat, ez az emberi kapcsolódás rengeteg nehézségen átsegíthet bennünket. A fenti nehézségek ellenére fontos, hogy minél inkább ápoljuk régi barátságainkat, ahogyan az is lényeges, hogy ne zárkózzunk el az új ismeretségek elől. Ahhoz, hogy boldog, kielégítő szociális életünk legyen két tulajdonságunkra mindenképpen szükség van: az egyik a hűség, a másik pedig a nyitottság.