A szeretetnyelvek az emberi kapcsolatokban kulcsfontosságú szerepet játszanak, és nemcsak a magánéletben, hanem a munkahelyen is meghatározóak lehetnek. A munkahelyi környezetünkben történő hatékony kommunikáció és kapcsolatok kiépítése nagyban függ attól, hogy milyen szeretetnyelvekkel rendelkezünk és hogyan értelmezzük másokét.Továbbá segíthetnek megérteni, hogy milyen szerepet töltünk be a csapatban. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan határozhatjuk meg saját szeretetnyelvünket és hogyan alkalmazhatjuk a munkahelyi környezetben.

Az amerikai párkapcsolati terapeuta, Dr. Gary Chapman vezette be a szeretetnyelvek fogalmát. Szerinte mindannyian különböző módon fejezzük ki és fogadjuk be a szeretetet, és ezek a különbségek hatással vannak a kapcsolatainkra. Chapman az öt fő szeretetnyelvet az alábbiak szerint határozta meg:

Szavak

Azok az emberek, akiknek a fő szeretetnyelvük a szavak, azt érzik, hogy a pozitív és bátorító szavak megerősítik őket. Az ilyen emberek számára a dicséret és az elismerés rendkívül fontos.

Minőségi idő

A minőségi időt kedvelők azt érzik, hogy a másokkal való minőségi időtöltés a legfontosabb. Nem a mennyiség, hanem a figyelem és jelenlét a meghatározó.

Ajándékozás

Ebben a szeretetnyelvben a fizikai ajándékoknak, apró figyelmességeknek van kiemelt jelentősége. Az ajándékok a szeretet megnyilvánulásának módjai.

Szívességek

A segítőkész embereknek a szeretetnyelve az adakozás, segítségnyújtás, ha segíthetnek másokon, az számukra többet ér mindennél.

Testi érintés

A testi érintés a fizikai közelség és érintés révén kifejezett szeretet módja. A kézfogás, az ölelés és más fizikai érintési formák fontosak.

Hogyan alkalmazzuk a szeretetnyelvet a munkahelyen?

Az öt szeretetnyelv alkalmazása a munkahelyi környezetben segíthet megerősíteni a csapatot, javítani a munkahelyi hangulatot és növelni a munkahelyi elégedettséget. Ezenkívül a munkatársak egymás iránti törődése és figyelme segíthet abban, hogy a munkahelyi stressz és feszültség csökkenjen, és hatékonyabbá váljunk a munkavégzésben.

„Amikor a csapattagok úgy érzik, hogy meg vannak becsülve, több idő és energia jut az aktuális feladatokra és a szervezet küldetésének megvalósítására" – írja Paul White, a „The 5 languages of appreciation in the workplace" című könyv társzerzője.

Több kutatás is azt igazolja, hogyha a felettesek kellőképpen megbecsülik a beosztottjaikat, akkor az nemcsak jobb munkahelyi környezetet teremt, hanem kevésbé lesznek ingerlények, sokkal több időt, energiát fordítanak majd arra, hogy kiemelkedően teljesítsenek.

„A probléma az, hogy a csaknem 400 000 alkalmazottat foglalkoztató kutatásunk során tudjuk, hogy a szavak használata nem az összes alkalmazott több mint 50%-a által preferált értékelési mód" – mondta White.

„Ha egy vezető vagy kolléga csak szavakkal fejezi ki az elismerését, akkor valószínűleg a csapattagok több mint felénél ez nem éri el a hatását."

Hogyan tudunk ezen változtatni?

Ismerjük meg a kollégáinkat

Fontos megismerkedni a munkatársaink szeretetnyelveivel. Ezeknek az ismerete lehetővé teszi, hogy a kollégák számára személyre szabott módon fejezzük ki a törődésünket és az elismerésünket.

Legyünk tisztában a saját szeretetnyelvünkkel

Ha tisztában vagyunk saját szeretetnyelvünkkel, könnyebben kifejezhetjük igényeinket és elvárásainkat a munkahelyi közösségünk felé.

Rendezvények és programok

Szervezzünk olyan eseményeket vagy lepjük meg apró, de annál figyelmesebb cselekedetekkel a kollégákat, amelyek számukra vonzóak lehetnek. Például közös ebédek, csoportos ajándékozások vagy önkéntes tevékenységek.

Kommunikációs tréningek

A munkahelyeken érdemes kommunikációs tréningeket szervezni, amelyek segítenek a munkatársaknak jobban megérteni egymás igényeit és elvárásait.