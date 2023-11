A legtöbben már november közepén karácsonyi lázban égnek, igyekeznek minél korábban elkezdeni a dekorálást, esetleg a fát is megveszik már ebben az időszakban. Olyan is akad, aki még december előtt feldíszíti a karácsonyfát. A szakértők azonban most elárulták, melyik a legjobb időpont erre.

Szerintük a december elseje nem ideális nap a karácsonyfa felállítására, ehelyett azt javasolják, hogy várjunk még egy kicsit a díszítéssel.

A hagyomány szerint az advent a karácsonyt megelőző negyedik vasárnapon kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a fa felállításának ideális időpontja november 27-től december 3-ig változhat.

Idén a legmegfelelőbb nap december 3-ra esik. Tehát ez a legjobb alkalom a karácsonyi hangulat megteremtésére, a fa felállítására - írja az Express. A babonák szerint, ha nem ezen a napon díszítünk, az szerencsétlenséget hozhat.

