Ha alkoholos italokban gondolkozunk, a népszerűségi listát mindenképpen a forralt bor vezeti. Számtalan módon el lehet készíteni, jó illatával azonnal ünnepi hangulatot varázsol az otthonodba, az utcán sétálva felmelegít. Ám a forralt bor nem csak finom, de ha jó minőségű borból készíted és mértékkel fogyasztod, az egészségedre is jó hatással lehet.

A forralt bor valószínűleg a legismertebb téli ital Magyarországon, s bár itthon nagy kultusza van a bornak, ezt a fűszeres italt már az ókori Rómában is szívesen fogyasztották hidegen és melegen egyaránt. Azóta is töretlen a népszerűsége itthon és a világ egyéb tájain is, így ahány ház, annyiféleképpen készül a tél egyik kedvenc nedűje. Egy dolog azonban nagyon fontos: jó forralt bort csak jó minőségű alapanyagokból lehet készíteni.

A forralt bort többféleképpen is ízesíthetjük, és kerülhet bele citrom vagy narancs, valamint fahéj, szegfűszeg, szegfűbors, szerecsendió, gyömbér, bors, de akár kardamom is. Nyugodtan kísérletezz vele, de ha kipróbált és bevált receptet keresel, a Mindmegettén megtalálod.

A forralt bor, kiváltképp, ha vörösborból készül lassítja az öregedést, élénkíti az elmét, serkenti az agyat, segít a megfázás legyőzésében, méregtelenít, gyulladáscsökkentő, javítja az emésztést, a bélmozgást, fájdalomcsillapító hatása is van - olvasható a Mindmegette oldalán.

No, de hogy készítik a legendás séfek ezt a varázslatos téli italt? A világ két legismertebb szakácsa, Gordon Ramsay és Jamie Oliver is felfedték a „titkukat", mi pedig megmutatjuk nektek, mire esküsznek ők.

Sokak a rumos forralt bort fogyasztják szívesen. Ez a téli italnak egy hardcore-abb változata, de ha kipróbálnád, receptünk alapján megteheted.

A kutatások szerint a mértékkel fogyasztott vörösbornak ezeket az előnyeit élvezhetjük.

1. A vörösbor antioxidáns-forrás, sokkal inkább, mint a fehérbor, megfelelő a koleszterinnek, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is csökkenti.

2. Mértékkel való fogyasztása a csontritkulás megelőzésében is segít.

3. Kulcsfontosságú összetevője, a rezveratrol megtalálható a vörös szőlő héjában. Állatkísérletek során a vegyület rákellenes, gyulladáscsökkentő, vércukorcsökkentő hatásait mutatták ki.

4. A vörösbor jellemző antioxidánsai a polifenolok, amelyek a bacik és a betegség ellen bármikor felveszik a harcot: 2000–4000 mg/liter mennyiségben vannak jelen a különböző vörösborokban, szemben a fehérborok 150–300 mg/liter polifenoltartalmával.