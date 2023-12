Ez a bravúr pár hónapja már egyszer sikerült neki a párizsi divathéten is: akkor is és most is smink nélkül jelent meg a nagyközönség előtt. Anderson – aki sokáig feltűnő öltözködésével és sminkeivel hívta fel magára a figyelmet – megfogadta, hogy többé nem festi magát. Ennek az az oka, hogy nem szégyelli az idő múlását, fontosnak tartja, hogy a korabeli nők felvállalják, öregszenek. Korábban azt mondta, nem akar már versenyezni senkivel, hogy a legszebb legyen a vörös szőnyegen, és ez hatalmas szabadságot ad neki.

Korábban arról is vallott, hogy egyre gyakrabban jutnak eszébe az édesanyja szavai.

„A mamám mindig azt mondta nekem, az életed egy pontján nem akarod majd sminkelni a bőrödet. És milyen igaza van" – mondta, majd hozzátette, nem lehet az életünk végéig a fiatalságot hajszolni.