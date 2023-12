Richard Miralles, a 99 éves veterán átélte a világháborúkat, a nagy gazdasági világválságot és most megosztotta, szerinte mi a hosszú élet titka.

Richard Miralles második világháborús veterán 1924-ben született, volt erdész, megélte a nagy gazdasági világválságot, tüzérként szolgált a háborús repülőgépek fedélzetén, és 30 évig harcolt az erdőtüzekkel, mielőtt nyugdíjba vonult.

Én abba az 1 százalékba tartozom, aki még él azok közül, akik a második világháborúban szolgáltak – a 99 évemet öt életre szóló leckének köszönhetem – magyarázta a veterán.

A idős férfi az Insidernek elmondta, hogy szerencsés és áldott, hogy olyan idős lehet, mint amennyi most és azt, hogy tapasztalatai elszántságot adtak neki, hogy minél tovább éljen. Megosztotta a jó öregedéssel kapcsolatos nézeteit is – derül ki a The Sun cikkéből.

Találjuk meg a pozitívumokat az életben

Richard elmondta, hogy hosszú életének egyik kulcsa valójában az volt, hogy boldog gyermekkora volt. Két testvérével együtt csecsemőként nevelőszülőkhöz került, akik bár nem voltak gazdagok, lazán és boldogságban nevelték.

A százéveseket tanulmányozó tudósok szerint a stressz csökkentése lehet a hosszú élet egyik kulcsa.

Dan Buettner szerző szerint - aki a Kék Zóna kifejezést alkotta meg a világ öt olyan régiójára utalva, ahol az emberek rendszeresen 100 évig élnek – a stressz összefügg a krónikus gyulladással és a demenciával. Elmondása szerint, a kék zónák lakói gyakran szundikálnak és mérsékelt mennyiségű vörösbort iszogatnak és nem stresszelnek feleslegesen.

Legyen célunk

Richard elmondta, hogy akkor találta meg az életcélját, amikor 1941-ben, Pearl Harbour bombázása után belépett a haditengerészethez.

A fegyveres erőknél való szolgálat lehetőséget adott neki, hogy szolgálhassa a hazáját, "izgalmat" hozott az életébe, és fegyelemre is megtanította. Dan szerint, ha találunk egy célt, az évekkel meghosszabbíthatja az életünket.

Legyünk realisták

A II. világháborúban való szolgálat és annak borzalmainak végignézése arra is ráébresztette Richardot, hogy az életben sok mindent nem irányíthat és ez realistává tette.

Egy bevetésre, amikor a társa meghalt, így emlékezett vissza:

Legalább 80 golyó ütötte lyukat számoltam meg a mi gépünkön, az övén pedig csak egyet. Ennyi volt az egész. Úgy gondoltam, nincs értelme aggódni – emlékezett vissza.

Éljük meg a napokat

Richard a főiskola elvégzése után csatlakozott egy barátjához egy öt hónapos európai motoros túrára, majd miután 56 évesen nyugdíjba vonult, feleségével egy furgonnal beutazta az Egyesült Államokat és Mexikót.

Ne nassoljunk sokat

Richardnál az 50-es évei végén 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak. A diagnózis sokként érte, mivel aktívan golfozott, és távol tartotta magát a gyorséttermektől, inkább egészséges fehérjét, keményítőt és zöldségeket fogyasztott.

Richard ezt követően még inkább távol tartotta magát a magas cukortartalmú ételektől, és minimálisra csökkentette a nassolást.

A kék zónában élő százévesek is igyekeznek az édességeket, süteményeket és tortákat csak különleges alkalmakra tartogatni, és arra törekednek, hogy naponta legfeljebb hét teáskanál hozzáadott cukrot fogyasszanak. Ha pedig rágcsálnivalóról van szó, egy marék dió a kedvenc nassolnivalójuk.