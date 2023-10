Az élet kiszámíthatatlan, óráról órára változik minden. Nem tudhatjuk, mi fog történni egy hét múlva, de még azt sem, mi lesz egy óra múlva. Bármikor kihunyhat az a bizonyos fény, amely életben tart minket. De addig is miért ne lehetne szép az élet? Miért ne tehetnénk boldoggá és produktívvá idős szeretteink életét?

Mit rejtenek a kék zónák?

Telnek az évek és egyre törékenyebbek, fáradékonyabbak leszünk. Egyre több egészségügyi problémánk lesz, végtagjaink is fájdogálnak majd. Testünk, lelkünk nem felejt, hatással van ránk életvitelünk és ebből kifolyólag a minket ért stressz is lenyomatokat hagy rajtunk.

A Netflix Éljünk 100 évig: A kék zónák titkai című dokusorozat is ezt témát boncolgatja. Dan Buettner újságíró olyan helyekre látogat el, ahol az öregedés nem tabu. Olyan népeket, közösségeket mutat be a sorozat, akik minőségi életet élnek idős korukban is és ezt az időszakot méltósággal kezelik és hosszú ideig élnek a különböző zónákban. Olyan kérdésekre keresi a válaszokat a szakértő, hogy mégis mi a hosszú élet titka? Mit tehetünk, azért, hogy tovább és jobban éljünk?

A sok nevetés, a közösség építése, a sok mozgás, a stressz kerülése és a növényi alapú étrend biztosan segíthet minket az ideális, hosszú és egészséges élet fenntartásában a sorozat szerint. A kérdés: mennyire kivitelezhető ez a mai világban, a rohanó mindennapokban? Mégis hogyan iktassuk ki a stresszt a megélhetésünkért folytatott harcban? Márpedig a megélhetés központi kérdés.

A sorozatban szereplő idős emberek élettapasztalata, nyilatkozata rávilágít arra, hogy igen, a mai világban is lehetséges a minőségi élet kialakítása, bár az biztos, hogy sok lemondással jár.

A magunkba vagy épp a szeretteinkre fordított energia megtérül. Vannak praktikák, amelyekkel segíthetünk a szeretteinknek egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb időskor elérésében.

Hogyan tudunk segíteni nekik a hétköznapokban?

A magány bizony sokat ront egy idős ember hangulatán, vitalitásán. Gondoljunk csak bele, egy nyugdíjas életében negyedannyi dolog nem történik, mint egy fiataléban. A monoton otthonlét, a csend és a végtelen magány teszi ki a mindennapjaikat. Ha párban élnek, az szerencse, mert egymást segíthetik, de nagy kihívást jelent egy idős ember életében megküzdeni a mindennapokkal egyedül. Pár jó szó, figyelem és megértés segíthet ilyenkor.

Ha az egyik fél meghal, gyakori, hogy a másik is utánahal. Sok esetben egy teljes életet éltek le együtt, így elképzelni sem tudják, hogyan tovább. A mindennapok tartalmassá tétele, közösségek, idősotthonok felkeresése enyhítheti a fájdalmat.

Az is fontos, hogy érezzék, szükség van rájuk. Adjunk feladatokat nekik, olyanokat kérjünk tőlük, amiket csak ők tudnak megcsinálni, ezáltal visszanyerhetik önbizalmukat és érezhetik, hogy van értelme, hogy még éljenek. Életünk hossza és az életvég minősége saját magunkon és a környezetünkön is múlik. Ha vigyázunk a fizikai és mentális jólétünkre, testénk és elménk időskorban meghálálja azt.