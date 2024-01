Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a macskák vannak annyira okosak, hogyha szabadon járhatnak-kelhetnek, akkor nem futnak ki a kocsi elé, vagy ugranak be Buksihoz a szomszédba reggelire. Ez azonban hatalmas tévedés. Csak gondolj bele, hányszor találkozol elütött cicával egy hónapban, míg beérsz a munkahelyedre. A boldog, kijárós cicák egyik legnagyobb ellensége a megnövekedett autós forgalom, még a lakó-pihenő övezetekben is. Kóbor vagy kiszökött kutyák, de valamelyik szomszédolás során a portán tartott eb is elkaphatja a szabadon kószáló cicát.

A szomszéd se feltétlen örül, ha a homokozóba vagy az ágyásba ürít a három házzal odébb lakó macska, és a jobbik eset, míg ultrahangos riasztóval vagy vízipisztollyal védekezik ellene. Ha a cicád barátságos és könnyen felkaphatja az utcán is bárki, azzal is számolnod kell, hogy simogatás helyett kínzás is várhat rá, vagy egyszerűen csak mérgezett ételt helyez ki számára a rosszindulatú kétlábú.

Be kell hát lássuk, hogy a látszólag boldog, szabad cicák sorsa igencsak rizikós, és semmi garancia nincs arra, hogy a te cicád is ugyanolyan ügyes lesz, mint a szomszéd lassan húsz éves kandúrja, aki mai napig az utcán kódorog.

A felelős állattartó ilyenkor kezd el azon töprengeni, hogy akkor hogyan tovább, hiszen a törvény is kimondja, a macskának is telken belül a helye, akárcsak a kutyának. Akkor is, ha elsőre lehetetlen vállalkozásnak tűnik és a szomszédok, ismerősök kinevetnek, hiszen a macskát nem lehet ily mértékben korlátozni.

Az egyik legegyszerűbb, legkisebb anyagi vonzattal járó megoldás, ha a lakáson belül tartod a macskát. A harapásbiztos macskaháló az ablakokon, az erkélyen, vagy teraszon gondoskodik róla, hogy a cica véletlenül se ugorhasson ki, összetörve magát. Ezt panellakásokban kifejezetten ajánlott is megcsinálni, mivel a bársonytalpú hajlamos egy észrevétlen mozdulattal kiszökkenni az ablakon a szemközti fán csücsülő galamb végett.

Ha szobacicád rendelkezik a megfelelő oltásokkal, hámban és pórázon őt is kiviheted sétálni, mint más a kutyáját. Eleinte lehet furán néznek majd rátok, de így visszaadhatod szabadságát és a friss levegő neked is jót tesz.

Ha van egy talpalatnyi kerted, már elgondolkodhatsz egy kifutó építésén vagy a kerítés macskabiztossá tételén. A kifutó méretének és alakjának csak a képzeleted szab határt, hiszen lehet csak egy ablak körüli kiugró vagy komplett terasz is, ahol együtt tölthettek el időt.

A macskabiztos kerítés már nehezebb téma. Az átlag házi macska esetében is szükséges a minimum 1,80 magas kerítés. A lényeg, hogy se alatta, se felette, se a rések között ne férjen ki a szabadságra vágyó macska. Ezt elérheted visszahajló hálóval, forgó rúddal vagy görgőkkel, melyen nem tud megkapaszkodni. Utóbbiban az a jó, hogy a kóbor cicák se jutnak be a kertedbe. Ha egy fa nő a kerítés mellett, akkor a macska-, és nyestgallér tökéletesen ellátja feladatát: bent tartja kalandvágyó macskádat, még ha nem is túl esztétikus.

Természetesen ez nagyban függ a kerted méretétől is, hiszen a kertvárosi telkek vállalható méretűek, - sok egyenesen már nevetségesen kicsi, - míg vidéken az 1000 négyzetméteres vagy nagyobb telkeket senki se fogja körbeépíteni. Ha valóban nagy hely áll rendelkezésedre, gondold át, hogyan tudnád a legjobban leválasztani a helyet háziállatod számára vagy hol helyeznél el számára kifutót.

Felelős állattartóként bundás, tollas, pikkelyes kedvenceink jóléte és biztonsága rajtunk áll. Ha hosszú, egészséges életet szeretnénk számukra biztosítani, akkor mindent meg kell tennünk a biztonságukért is. A változás rajtunk áll, akkor is, ha eleinte sokan néznek ránk furán.