Mérgező hőmérséklet - Nem őrültél meg, csak a szélsőséges időjárás hat pusztítóan rád

Vasárnap még nyakadon az embert próbáló nyári forróság, de szerdán már pulcsit kell húznod? Igen, a mostani nyári időjárás teljesen kiszámíthatatlan, és nemcsak a napi szettedet, hanem az egész hormonháztartásodat is kibillentheti. Ez az extrém hőmérséklet-ingadozás kőkeményen megérződik a női szervezetben: fejfájás, ingerlékenység, alvászavar és vérnyomásproblémák. Ismerős?

Az időjárás változás komoly hatással van a női hormonháztartásra

Forrás: Shutterstock

A női test érzékeny barométer: az időjárás-változás pedig folyamatosan nyomogatja a gombjait

A hormonháztartásunk amúgy is egy finoman hangolt rendszer, amit már egy kis stressz is könnyedén kibillenthet az egyensúlyából. Most képzeld el, mit művel vele a folyamatosan ugráló nyári időjárás! A hirtelen hidegfronttól az erek összeszűkülnek, a vérnyomás megemelkedik, és máris kopogtat a migrén, vele együtt pedig érkezhet a szorongás vagy épp egy kiadós sírásroham. A hőség sem kímél: a kánikula megemeli a kortizolszintet, amitől úgy érzed, mintha az egész tested lázadozna, garantált a fáradtság, hangulatingadozás, és alvászavar.

És ha ez még nem lenne elég, a ciklusod is érzékenyen reagálhat a hirtelen hőmérséklet-változásokra. A nagy meleg például megdobhatja a stresszhormonok szintjét, ami késleltetheti vagy kiszámíthatatlanná teheti a menstruációdat, ráadásul a görcsök is erősebbé válhatnak. Hidegebb napokon pedig a lelassult vérkeringés és a szervezet védekező reakciói okozhatnak kellemetlenségeket – a felfázásról nem is beszélve, ami simán megzavarhatja a ciklusodat.

Ha épp nyakig benne vagy a változókorban, a hormonrendszered eleve instabilabb, és a hőmérséklet-ingadozás extra terhet ró a testedre. A kánikula ráadásul fokozza a vízvesztést, ami még jobban megterheli a keringési rendszert, amitől a tünetek sokkal erőteljesebben jelentkezhetnek.

Szóval ha úgy érzed, hogy a tested teljesen ki van borulva a nyári hőmérséklet változásoktól, ne aggódj: nem te vagy túlérzékeny, az időjárás valóban keményen beleszól a hormonjaid játékába!

Ne csak a kinti időjárást figyeld, a lakásod hőmérséklete is számít!

Az otthonod nem lehet klímakáosz! A 20-25 fokos benti hőmérséklet az, ahol a hormonjaid és a vérnyomásod is megtalálja az optimális állapotát. A túl hideg vagy túl meleg lakás tovább ronthatja ezt a törékeny egyensúlyt, és hidd el, egy rosszul beállított termosztát pont elég ahhoz, hogy az egész napod boruljon.