Az emberi viselkedés okait régóta kutatják és próbálják megfejteni, miért viselkedünk egyes helyzetekben úgy, ahogy. Az 1920-as években két amerikai pszichológus egymástól függetlenül kutatott a témában. Carl Gustav Jung és William Moulton Marston mindketten megállapították, hogy viselkedésünk a neveltetésünkön, tapasztalatainkon és a szocializáción alapul. Ha pedig valami sikerhez vezetett, azt újból alkalmazzuk.

A személyiségtípusoknak stabil jellemzőik vannak. A DISC-modell alapján William Moulton Marston kutatásain alapul (ő készítette a Wonder Woman képregényeket is). A mozaikszó négy kifejezés kezdőbetűjéből tevődik össze, melyekhez négy színt társított:

Dominance – dominancia (piros),

Influence – befolyásolás (sárga),

Steadiness – kitartás (zöld),

Compilance – szabálykövetés (kék).

A teszt négy személyiségprofilja egy pszichológiai koordináta-rendszerben működik. Az egyik tengelyen található az introvertált-extrovertált, a másikon pedig a feladatorientált-kapcsolatorientált egyenes. A kérdőíves tesztben tulajdonságokat, személyiségjegyeket kell sorrendbe tenni, annak alapján, hogy melyik a legjellemzőbb ránk. Ezek a teszt során ismétlődnek, néha pedig igazán nehéz több hasonló megfogalmazást is sorrendbe tenni. Összefoglaljuk, melyek a legjellemzőbb tulajdonságai a négy személyiségtípusnak.

A domináns - piros

Igazi vezető egyéniségek, akik határozottan és gyorsan döntenek, miközben jól kezelik a stresszt és sikerközpontúak. Ők azok, akik rendszerint szívesen és eredményesen vállalnak kockázatot, de temperamentumosak, akaratosak és makacsok is lehetnek, illetve inkább kompetitív, semmint kooperatív módon szeretnek dolgozni.

A befolyásoló - sárga

Ők azok, akik mindig vidámak, bizakodóak, kreatívak, közvetlenek, akik inspirálnak, kifejezőek és elbűvölőek, de rossz napjukon felszínesek, szétszórtak és rendszertelenek is lehetnek. Általában az értékesítő és a marketinges munkakörben találod őket.

A kitartó - zöld

Jellemzően a segítő szakmák képviselőit találod köztük, vagy egy jó HR-es kollégát. Általában empatikusak, nyugodtak, őszinték és türelmesek. Rendszerint kiegyensúlyozottak, szeretnek kooperatív módon dolgozni, de lassúak lehetnek, miközben saját érzelmeiket nehezen fejezik ki és kerülik a konfliktusokat.

A szabálykövető - kék

Rendszerint objektívek, pártatlanok, a tényekre fókuszálnak, miközben precízen és pontosan dolgoznak. Könnyen átlátják az összefüggéseket, a háttereket, miközben betartják a határidőket és megbízhatóak is. Viszont elveszhetnek a részletekben, maximalisták és hajlamosak figyelmen kívül hagyni az érzelmeket. Ez a személyiségtípus jellemző az analitikus gondolkodást igénylő munkakörökben, mint a mérnökök és elemzők.

Bizonyára már is magadra vagy valamelyik barátodra ismertél a fentebbi leírásban. Ha szeretnéd kitölteni a tesztet, arra több ingyenes, online oldalon is lehetőséged van. Itt például csak egy választ kell bejelölnöd, míg ennél a tesztnél a négy válaszlehetőséget kell sorba rendezned. Utóbbinál meg kell adnod az e-mail címedet, hogy megkapd az eredményt, de hírleveleket garantáltan nem fogsz kapni. Ha közelebbről is megismerd önmagad és kihasználod a benned rejlő lehetőségeket, akkor jobban kezeld majd a különböző élethelyzeteket, és nagyobb eséllyel szerzel hozzád illő munkát.