Ezerarcú PMS – avagy milyen változatos tüneteket okozhat a premenstruációs szindróma

A premenstruációs szindróma valójában egy összetett és meglepően sokféle tünetet produkáló állapot, amely befolyásolja az életminőségünket is. Bár a nők mintegy 80%-a tapasztal valamilyen fizikai vagy lelki változást a ciklus második felében, kevesen tudják, hogy a PMS valójában több tucat különféle panaszt okozhat – és ezek személyenként jelentősen eltérhetnek.

Forrás: Shutterstock

A hormonális hullámvasút

A PMS a menstruációs ciklusban az ovulációt követő 7–10 napban jelentkezik, és a vérzés megindulásával általában el is múlik. A hátterében elsősorban a nemi hormonok – főként az ösztrogén és a progeszteron – ingadozása áll. Ezek a hormonális változások az agyi neurotranszmitterekre, például a szerotoninra is hatással vannak, amely az érzelmek, a hangulat és az alvás szabályozásában is kulcsszerepet játszik.

A hormonrendszer érzékenysége egyénenként változó, így az is eltérő, ki hogyan reagál ezekre az ingadozásokra. Vannak, akik szinte észrevétlenül megússzák a ciklusuk második felét, míg másoknál komoly pszichés vagy testi tünetek jelentkeznek.

A PMS legismertebb tünetei

A leggyakrabban emlegetett PMS-tünetek közé tartoznak az alábbiak.

Hangulatingadozás: ingerlékenység, szorongás, depresszív érzések, feszültség.

Fizikai tünetek: mellfeszülés, puffadás, fejfájás, derék- és hasfájdalom.

Étvágyváltozások: fokozott étvágy, különösen édesség, szénhidrátok iránti sóvárgás.

Fáradtság és alvászavar: napközbeni kimerültség, álmatlanság vagy túlzott alvásigény.

Ám a PMS „ezer arcát” csak akkor ismerhetjük meg, ha mélyebben megnézzük, mik azok a kevésbé közismert tünetetek, amelyek ezzel az állapottal járhatnak.

Hirdetés

Kevésbé ismert, de gyakori tünetek

A premenstruációs szindrómának valójában több mint 150 féle tünetét ismerjük, és sok közülük olyasmi, amire elsőre nem is gondolnánk. Íme néhány példa:

Kognitív zavarok: memóriazavar, koncentrációhiány („agyi köd”), döntésképtelenség.

Testképzavarok: ilyenkor gyakrabban jelentkezhet a negatív önkép, önutálat vagy a testtel való elégedetlenség.

Szociális visszahúzódás: egyesek ilyenkor kerülik a társas kapcsolatokat, nehezebben viselik a közösségi helyzeteket.

Bőrtünetek: pattanások, zsírosabb arcbőr, fokozott verejtékezés.

Érzékenyebb érzékszervek: fokozott zaj- vagy szagérzékenység, fénnyel szembeni intolerancia.

Emésztőrendszeri panaszok: hasmenés, székrekedés, émelygés, fokozott gázképződés.

Ízületi- és izomfájdalmak: különösen a nyak-, váll-, hát- és deréktájékon.

Szexuális változások: libidó csökkenése vagy éppen fokozódása, érzékenyebb intimterületek.

Szorongásos vagy pánikszerű tünetek: heves szívdobogás, légszomj, mellkasi szorítás.

Amikor a PMS túlmutat a „normálison”

Fontos megkülönböztetni a „hétköznapi” PMS-t annak súlyosabb formájától, amit PMDD-nek (Premenstruális Diszfóriás Zavar) neveznek. Ez egy pszichiátriai diagnózis, amely a nők kevesebb mint 10%-át érinti, de jelentős életminőség-romlással jár. A PMDD tünetei közé tartoznak a súlyos depressziós epizódok, szélsőséges hangulatingadozások, dühkitörések és a reménytelenség érzése. Gyakran okoz munkaképtelenséget vagy súlyos párkapcsolati konfliktusokat.