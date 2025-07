Nem öregszik! 24 évesnek érzi magát Ringo Starr, aki ma lett 85 éves - Friss fotón a Beatles dobosa

Ringo Starr neve egybeforrt a rocktörténelemmel, de a Beatles dobosaként világhírűvé vált zenész pályája jóval több érdekességet tartogat a klasszikus slágereknél. 85 évesen is aktív, derűs és energikus – és saját bevallása szerint még mindig 24 évesnek érzi magát. Nézzük, mit érdemes tudni a legendáról!

Ringo Starr a The Beatles sikereinek kezdetén

Forrás: Mirrorpix

5+1 éredekesség a születésnapos Ringo Starr-ról:

1. Nem Ringo Starrként született

Születési neve Richard Starkey, a „Ringo” becenevet pedig a westernfilmek iránti rajongása és a sok gyűrűje („ring” = gyűrű) ihlette. A „Starr” nevet szintén művésznévként vette fel – így született meg a mára ikonikussá vált Ringo Starr név.

2. Ő volt az utolsó, aki csatlakozott a Beatleshez

Ringo 1962-ben vált a Beatles állandó tagjává, miután Pete Bestet elküldték. Bár eleinte a rajongók kétkedve fogadták, később mindenki elismerték, hogy nélkülözhetetlen – nemcsak fantasztikus dobjátéka, hanem szokatlan humora és természetesse miatt is imádták az emberek.

3. Egy olasz séf meséje ihlette az Octopus’s Gardent

Ringo Starr saját dalainak egyike az Octopus’s Garden, a számot teljes egészében ő írta. A dalt egy olasz séf története ihlette, aki elmesélte neki, hogy a polipok kagylókat és köveket gyűjtenek maguk köré a tengerfenéken. Ez a kép annyira megragadta, hogy dalt írt belőle – a gyermeki kíváncsiság és fantázia egyik legszebb Beatles-dala született meg így.

4. Állítja: még mindig 24-nek érzi magát

Bár már 85 éves, Ringo nem vonult vissza: rendszeresen turnézik Ringo Starr & His All-Starr Band nevű zenekarával. Egy nemrég adott interjúban azt nyilatkozta: „Tudom, hány éves vagyok, de még mindig 24-nek érzem magam.” Szerinte a jókedv és a mozgás a hosszú élet titka.

85 éves lett Ringo Starr

Forrás: Getty Images

5. Lovaggá ütötték

Bár Paul McCartney már 1997-ben megkapta a lovagi címet, Ringo csak 2018-ban vehette át II. Erzsébet királynőtől az elismerést. Az esemény után viccesen úgy nyilatkozott: „Ez majdnem olyan, mint egy Oscar.”

+1: Ringo Starr születésnapján a szeretet és a béke fontosságára hívja fel a figyelmet

Ringo Starr számára a születésnap nemcsak az ünneplésről szól: minden évben arra kéri a rajongóit, hogy július 7-én délben, bárhol is legyenek a világban, mondják ki egyszerre: „Peace and love!” – vagyis „szeretet és béke”. Ez a megható hagyomány a béke üzenetét viszi tovább generációkon át, és jól mutatja, hogy Ringo a színpadon túl is fontos ügyekért szólal fel.