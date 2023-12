Az orchideákról gyakran azt állítják, hogy kényesebb növények, ezért pedi nagyobb odafigyelést igényelnek. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat olyan helyre van szükségük, amely megfelel a természetes élőhelyüknek. Ez különösen fontos télen, amikor a rövidebb nappalok kevesebb fényt jelentenek a trópusi erdőkben és félsivatagos régiókban őshonos növények számára.

Keressünk ablakokat

A botanikai szakértők azt javasolják, hogy az orchideákat a lakásban mindenképpen az ablakok közelében helyezzük el, hogy elősegítsük, hogy minden szükséges fényt élvezhessenek, különösen virágzási fázisuk idején. A keletre és délre néző ablakok ideálisak lehetnek, bár a más irányba néző ablakokkal rendelkező helyek is megfelelőek, feltéve, hogy a növény nincs kitéve erős fénynek – derül ki az Express cikkéből.

Fény, hőmérséklet és páratartalom a kulcs

Meghosszabbíthatjuk orchideánk életét, ha gondoskodunk arról, hogy a rövidebb téli napokon elegendő fényt kapjon – állítják a Just Add Ice Orchids szakértői.

A virágzó orchidea itka a fény, a hőmérséklet, a páratartalom és a légáramlás szintjében rejlik. Még a halál küszöbén álló orchideák is újraéledhetnek a megfelelő gondoskodással.

Az orchidea jelezhet

A botanikai szakértők megjegyezték, hogy az orchidea hervadása bizonyos esetekben a növény saját növekedési folyamatának is betudható. Azonban jelezheti a környezettel való elégedetlenséget is, ami különösen akkor igaz, ha az orchidea szára is megsárgult.

Ha az orchideát déli fekvésű ablakokkal rendelkező szobában tartjuk, győződjünk meg róla, hogy nincs közvetlen fényben, de mégis olyan helyen van, ahol sok napfény éri – tanácsolták a szakértők.

További jelek, például a növényről lehulló bimbók azt jelezhetik, hogy az orchidea huzatnak van kitéve, amit akár a bejárati ajtóból, akár az ablakból kaphat.

