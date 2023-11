A Phalaenopsis orchidea az egyik legnépszerűbb orchideafajta, amit egyszerű gondozásának és gyönyörű virágainak köszönhet. Az azonban, hogy mennyi ideig marad meg a növény, nagyban függ attól, hogy tulajdonosa hogyan gondozza.

Az orchidea legszebb része a virága, melyek megtartása nem könnyű feladat, így az orchideák gondozása sokak számára unalmas folyamat lehet, amely gyakran a tulajdonos frusztrációjával végződik.

A kulcs a türelem és figyelem a virág igényeire, a teljes fejlődési folyamat alatt. Gene Caballero szakértő szerint azonban van néhány módszer, mellyel újravirágzásra ösztönözhetjük az orchideáinkat. Ennek érdekében megosztotta tippjeit a hobbi szobakertészekkel, melyek közül az egyik különösen figyelemre méltónak bizonyult: a beltéri növényeknek a megfelelő hőmérsékletre van szüksége.

A szakértő azt állítja, hogy a legtöbb orchideának éjszaka enyhe hőmérséklet-csökkenésre van szüksége, hogy virágzásnak induljon. Az orchideatulajdonosoknak 10-15 fokos különbségre kell törekedniük a nappali és az éjszakai szobahőmérséklet között, hogy hatékony segíthessék növényüket a virágzásban.

Amellett, hogy szükségük van a megfelelő hőmérsékletre, az orchideák a fényre is különösen érzékenyek, ha élni és virulni szeretnének.

„Az orchideáknak sok fényre van szükségük, de közvetlen napfényre nem. A déli vagy keleti fekvésű ablak ideális. A megfelelő fénymennyiség kulcsfontosságú. Ha túl kevés, nem fognak virágozni, ha túl sok, leéghetnek a leveleik" – állítja Gene, aki az Express.co.uk-nek beszélt az orchideagondozásról.

A szakember azt is elmondta, hogy csakúgy, mint minden más szobanövénynek, az orchideának is vízre van szüksége a túléléshez – de fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt a túl sok és a túl kevés között. Ahogy a túlöntözés, úgy az alulöntözés is gyorsan megölheti az orchideát, melyet a kertészeknek éppen akkor kell megöntözniük, amikor a virágcserép elkezd kiszáradni. Azok számára, akik valaha is kételkednek, azt üzeni, inkább kevesebb vizet kapjon, mint túl sokat. Ezen kívül szükséges időnként a jó minőségű műtrágyázás is.

Végül, ha egy orchidea sokáig nem virágzik, érdemes lehet átültetni. Gene erről azt mondta: