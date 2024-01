Az Ikrek megérzései kiválóan működnek szombaton is, a Rákok pedig elemükben lesznek a Skorpió Hold hatására.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szombaton különösen fontos, hogy megadd a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értetek egyet mindenben a világ dolgait illetően, de emiatt kár lenne összeveszni. Ha nem engedsz az álláspontodból, nem várhatod el ezt visszafelé sem. Az év első hétvégéjén jót tenne neked a gyógyvizes fürdő.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétvégén mindkét napra, így szombatra is jut veszekedős konstelláció. Úgy tűnik, most a higgadtságod az egyetlen és legjobb ellenszer. A Skorpió Hold mély lelki utazásra invitál, érdemes tehát viták, bosszankodás helyett lazítani, meditálni, megnyugtatni az idegeidet.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A megérzéseid szombaton is kiválóan működnek, akkor is, amikor különös megkeresést kapsz. Legyen bármilyen kedvező, amit találsz, ha úgy érzed, valami nem stimmel körülötte, ne dönts elhamarkodottan! Most tényleg érdemes elolvasni az apró betűs részeket is. Ott kiderül, mi a dolog fonákja...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az év első hétvégéjén elemedben leszel, átjár a derűlátás, ami gyógyerővel bír. A Skorpió Hold kifejezetten jó hatással lesz rád, mert egyébként is erős összeköttetésben vagy a tudatalattiddal, a múlttal, a gyökerekkel - írja az Astronet.

