A Kos és a párja felváltva mtiválják egymást, a szingli Bika ne most szombaton menjen randira, mert csalódás lesz a vége. Az Ikreket a pénzügyek nyomasztják, a Rák most jobban figyeljen oda a partnerére, mert ha nem teszi, megteszi valaki más. Az Oroszlán marakodás helyett inkább a közös tervekre összpontosítson, a szingli Szűz, ne várja a sült galambot, cselekedjen. a párkapcsolatban élő Márleg számára eljön az otthonteremtés ideje: álmok helyett ideje a tettek mezejére lépni, a Skorpió figyeljen arra, hogy az illúziók helyett a tények, a konkrétumok, a gyakorlatiasság domináljon. A Nyilas töltsön minőségi időt a kedvesével, a Bak a születésnapi időszaka elmúlásán búsulhat. A szingli Vízöntő ne most menjen társaságba, a Halak összeesküvés-elméletek között próbál kiigazodni.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Döcögős eddig a január, igaz? Próbáltok lelkesedni, álmodozni, tervezgetni, de hol az egyik, hol a másik legyint, mert reménytelennek érzi a dolgot. A hét során téged is kell támogatni, de te szerdán lelket önthetsz a párodba. Nem baj, sőt direkt jó, ha felváltva motiváljátok egymást. Mindezt szeretettel, türelemmel, derűsen tegyétek.

Szingli Kos

Még mindig az önanalizálásnál tartasz. A hétvégéd azzal megy el, hogy keresed magadban a hibát. Ugye, tudod, ez nem visz előre? Inkább keress vidám társaságot, vidám programot! És ne az ismerkedés legyen a fő célod! A hét során egyre jobban leszel testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. A szerda lesz a legszuperebb napod. Élvezd és használd ki!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

A kedvesed megijedhet, ha bosszankodással töltöd a következő napokat. Jobb esetben tehetetlennek, rosszabb esetben hibásnak érzi magát. Vigyázz, ne tegyél rá ilyen terhet! Úgy tűnik, csak csütörtöktől kerülsz jobb lelki állapotba. Addig nem lesz könnyű derűsen látnod a jelent és a jövőt. Pedig a pozitív hozzáállás neked is mindenkinek jobb lenne.

Szingli Bika

Szombaton ne menj randira, mert azt szinte biztosan kudarcként éled meg. Kellemetlen égi jelek szerint a hét elején sem kedvezőek még ehhez a bolygóállások. Folyton kritikus véleményt mondasz a másikról vagy önmagadról. És ez akkor is látszik/hallatszik, ha nem mondod ki. Csütörtöktől ki leszel cserélve, és helyére billen benned a kritikusság is a normális szintre.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Hétvégén kivételesen a szerelmed lesz a rugalmasabb. Ha jót akarsz magadnak, utánozd őt! Hétfőtől a pénz beosztása okozhat fejfájást. Kezded unni, hogy folyton számolgatni kell. Tavaly év végén is ezt kellett tenned, és az idei év is ezzel indul. A bolygóállások szerint most a szerelmed ebben is ügyesebb nálad. Kövesd a példáját, fogd vissza költekezést!

Szingli Ikrek

Valld be őszintén, hogy bárki bármit mond neked, meghallgatod, de utána úgyis azt teszed, amit eredetileg helyesnek gondoltál. Vagyis mész a saját fejed után. Eleged van abból, hogy mások bölcs tanácsokkal lássanak el. A bolygók sem azt javasolják, hogy változtass ezen, hanem azt, hogy maradjon nyitva szemed és a füled. Szerencsére te ebben nagyon jó vagy...

