A legtöbb életmódváltóval ellentétben Joseph Bugos egyáltalán nem volt túlsúlyos kisgyerek, sőt a középiskolában végig sportolt. Aztán jött egy 180 fokos fordulat. A 30 éves férfi végül újra a kezébe vette az irányítást, és újra megtanulta szeretni önmagát. Ismerd meg Joseph történetét!

"A középiskolában a kosárlabda- és a röplabdacsapatnak is tagja voltam. A főiskolás években a sport valahogy abbamaradt, így sokkal kevésbé voltam aktív, viszont az étkezési szokásaim megmaradtak" – meséli Joseph. A most 30 éves férfi a főiskola után eszmélt csak rá, hogy a felszedett kilók egyre inkább lélekromboló hatással vannak rá.

114 kiló volt, amikor eldöntötte, hogy feladja korábbi étrendjét, ami főleg gyorséttermi fogásokból állt. Sokkal nehezebb feladat volt az, hogy mentálisan is helyre tegye magát. "Elvesztettem önmagam, és magamba forduló lettem. Egyáltalán nem az az ember voltam, aki lenni szerettem volna, és hosszú ideig csak sajnálkoztam ezen. Nem szerettem magamat, de tudtam, hogy amíg ezen nem változtatok, addig társat sem fogok találni, amire már nagyon vágytam."

Joseph közel sem az az ember volt, aki lenni akart, és ez végül kellő motivációt adott számára, hogy újra a kezébe vegye az irányítást, és felelősséget vállaljon önmagáért, az egészségéért. "Elhatároztam, hogy rendszeresen edzeni fogok, és az étrendemet is megreformálom. Az edzés terén egyébként édesapám különösen nagy példakép számomra, aki 55 éves korában is napi szinten sportol."

Első lépésként lemondott a pizzáról, a tacóról és egyéb gyorséttermi ételről. Elkezdett főzni magának, odafigyelve arra, hogy az étrendje változatos, így hosszú távon is tartható legyen. Közben az edzés is rendszeressé vált, és az út közben Joseph egyre motiváltabb lett. Ennek hamar meg is lett az eredménye, 35 kilót adott le, de nem is ettől, hanem a felszedett izomtól lett igazán látványos az átalakulás.

"Fizikailag és lelkileg is hihetetlen hatással volt rám a minőségi étrend és a rendszeres mozgás. Egyre több lett az energiám, az önbizalmam is nőtt, hiszen büszke voltam magamra, és mindezzel együtt járt, hogy egyre inkább szerettem önmagamat. Ez az átalakulás az egész életemet gyökeresen megváltoztatta. Ezért is lettem aztán személyi edző, hogy másoknak is segíthessek ugyanezt elérni – meséli Joseph, aki azt is elárulta, mi a fogyás titka: – Kezdd mindig kicsiben. Fokozatosan haladj előre. Ha most csak sétálni bírsz, csináld azt. Ha túl kevés zöldséget eszel, iktass be egy kicsivel többet. Sokan ott követik el a hibát, hogy túl nagy elánnal, túl sok változtatással vágnak bele, amit hosszú távon nem tudnak követni, így túl korán feladják."