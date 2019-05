Sokan azt gondolják, hogy drasztikus változásokra van szükség akkor, ha fogyni szeretnénk. Pedig ez koránt sincs így. Sőt a drasztikus lépések általában tarthatatlan diétához vezetnek, aminek súlyos következménye lehet a jojóeffektus. Ha fogyni szeretnél, inkább haladj lépésről lépésre, és kezdd az apró trükkökkel, amelyek az életminőséget is javítják.

Aludj eleget

Sokan nem tudják, vagy egyszerűen félvállról veszik, pedig a megfelelő mennyiségű minőségi alvás igenis fontos ahhoz, hogy fogyni tudjunk. A kialvatlanság az egész életminőségünkre hatással van: ilyenkor stresszesebbek vagyunk, hajlamosak vagyunk sokkal többet nassolni, ráadásul az edzést sem tudjuk olyan hatékonyan elvégezni.

Igyál többet

A tiszta víz az egyetlen olyan élelmiszer, amely semmi mással nem pótolható. Létfontosságú nemcsak az egészségünk, hanem egyáltalán a létezésünk szempontjából is. Fontos szerepe van a jó közérzet miatt, de segít a betegségmegelőzésben, kívülről, belülről is hidratál, és a fogyásban, a méregtelenítésben, a gyors anyagcserében is nélkülözhetetlen. Minimum két liter vízre mindennap szüksége van a szervezetünknek. Érdemes arra is figyelni, hogy minden étkezés előtt igyunk meg egy pohárral, ez kissé eltelíti a gyomrot, így megakadályozzuk a túlevést, illetve hogy túl sok felesleges kalóriát vigyünk be.

Egyél lassabban

Az emberek nagy része a gyors evés miatt hízik. A túlságosan gyors étkezés – mondhatni, zabálás – mindig túlevéshez vezet, hiszen nem adunk magunknak időt arra, hogy eljusson az agyunkig az információ: tele vagyunk. Csak az utolsó falat lenyelése után jövünk rá, hogy túlettük magunkat. Úgyhogy semmiképpen ne kapkodj, élvezd az ízeket, és hagyj időt az étkezésre. Rágd meg jól az ételt, így sokkal könnyebben, gyorsabban tudja a szervezeted megemészteni.

Ne éhezz

Nagyon fontos, hogy ne éheztesd magad. Durva tévhit az, hogy éhezéssel fogyni lehet. Éhezéssel maximum különböző hiánybetegségeket okozhatsz magadnak, illetve azt sem árt tudni, hogy az éhezéses szakaszt gyakran óriási zabálás, falási roham követi. Egyél naponta legalább ötször, és kisebb adagokat. Így soha nem fog gyötörni az éhség, ellenben pörögni fog az anyagcseréd. Törekedj mindig az egyensúlyra, az arany középútra.

Legyél tudatosabb

Érdemes tudatosan odafigyelni arra, hogyan éljük a mindennapjainkat. Például hogy milyen ételeket fogyasztunk, mennyit ülünk egy nap, mozgunk-e azon túl, hogy a busz után futunk. Ha elkezdünk jobban odafigyelni magunkra, sokkal könnyebben fogunk tudni változtatni. A tudatosság rengeteg dolgot magában foglal, de az egyik igen fontos szegmense, hogy odafigyelsz arra, mivel táplálod a testedet. Fogyassz jó minőségű ételeket, a mennyiség helyett a minőséget részesítsd előnyben. Kerüld a feldolgozott élelmiszereket, amelyek tele vannak adalékanyagokkal és cukorral. Ha elmész bevásárolni, szánj arra időt, hogy megnézd az ételek összetevőjét, ez hamar elveszi majd a kedvedet a feldolgozott élelmiszerektől.