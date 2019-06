Tolvai Reni az utóbbi időben egy kissé kikerekedett, és immár telt idomokkal hódít.

Tolvai Reni rendszeres látogatója az edzőteremnek, ugyanakkor úgy véli, nem érdemes sanyargatnunk önmagunkat, néha egy kis bűnözés is belefér az étrendünkbe. Az énekesnő az utóbbi időben egy kissé ki is kerekedett, de a párja és a rajongói is odáig vannak telt idomaiért.

„Imádunk enni. Akár hajnali egykor is képes vagyok lebattyogni az éjjel-nappaliba, és felvásárolni a fél boltot. Többnyire azok az ételetek kerülnek bele a kosaramba, amik a tiltólistán vannak. Ha már megengedjük magunknak a csalást, akkor nem aprózzuk el, szeretünk bűnbe esni. Ilyenkor azzal a gondolattal vigasztaljuk magunkat, hogy majd másnap ledolgozzuk az edzőteremben" – idézi a hot! magazin Tolvai Reni szavait.