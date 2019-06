16 éves korában kezdett el komolyabb túlsúlyt felszedni, de csak a második gyermeke születése után határozta el, hogy lefogy. Sarep Baggott fél év alatt óriási változást ért el, pedig az étrendjében apró változtatásokat eszközölt csupán. Ismerd meg Sarep életmódváltásának történetét!

"16 éves koromig semmi súlyfelesleg nem volt rajtam. Ekkor kezdtem el randizni a barátommal, aki ma már a férjem. A kapcsolatunk első évében azonban rengeteg pluszkilót szedtem fel. Az az igazság, hogy imádtunk közösen enni, hatalmas vacsorákat kaptunk, ráadásul alkoholból is többet fogyasztottam a kelleténél. Persze észrevettem, hogy híztam, és tisztában voltam azzal is, hogy nem a legjobbak az étkezési szokásaim, annyira viszont nem igazgatott, hogy változtassak is rajta.

Húszéves koromban terhes lettem, ekkor pedig még inkább feljöttek rám a kilók. A terhességem egy hónapja alatt hat kilót híztam, az orvosom pedig figyelmeztetett, hogy túlságosan gyorsan nő a súlyom, ezért próbáltam valamennyire odafigyelni. A kisfiam 2012 februárjában született meg, a szülés után 83 kiló voltam, ami a magasságomhoz képest nagyon sok volt. Ekkoriban már éreztem, hogy fogynom kell, és valamit változtatnom kell az étkezési szokásaimon, de újdonsült anyaként nehéz volt még erre is odafigyelni. Reméltem, hogy a szoptatással néhány, a terhesség alatt felszedett kilótól sikerül megszabadulni, de nem így történt.

Az elkövetkező néhány évben nem sikerült sok változtatást beiktatni az életembe, mindössze pár kilót tudtam fogyni, így lettem 77 kiló, aztán terhes lettem a kislányommal. Ekkor már jobban odafigyeltem rá, hogy mit eszek a terhesség alatt, nem akartam megint olyan sokat hízni. Néhány hónappal az után, hogy 2015 márciusában megszületett a kislányom, 84 kiló voltam. A férjem ekkoriban döntötte el, hogy egészségesebb életmódra vált, és edzőterembe megy sportolni. Támogattam, de nem tudtam vele tartani. Legalábbis addig, amíg fel nem tűnt, hogy már egy hónap alatt milyen eredényt ért el. Ez nagyon motiváló volt számomra.

Elkezdtem utánaolvasni a fogyókúra alapjainak. Egy alkalmazás segítségével elkezdtem figyelni a kalóriabevitelemet. Kiderült, hogy a magasságom, a súlyom és a fizikai aktivitásom alapján napi 1500 kalóriát kellett bevinnem ahhoz, hogy legyen egy kis súlyveszteségem minden héten. Tudtam, hogy a szénhidrátokat nem szabad elhagynom, ha hosszú távon akarom csinálni a diétát. Alapvetően is imádtam a tésztát meg a rizst, így nem akartam teljesen lemondani róluk. Elkezdtem odafigyelni a mennyiségekre, illetve a lassú felszívódású szénhidrátokat kerestem. Az étrendemben ez volt a legfontosabb változtatás, illetve, hogy egyre több minőségi élelmiszert fogyasztottam a gyorsételekkel szemben.

Habár kezdetben nagyon féltem az edzőteremtől, hamarosan az edzésekbe is belevágtam. Kezdetben 30 perces kardióval és 30 perces erősítő edzéssel próbáltam beindítani a fogyást. Manapság HIIT edzéseket kombinálok erősítéssel. Utóbbi a kedvencem, imádom a súlyokat, a nagy erőkifejtést.

Most már azt is tudom, hogy nem vagyok önző, amikor a gyerekeimtől távol vagyok egy-egy órára, főleg, hogy a saját egészségemmel törődök közben. A terhességeim után nem érdekelt, hogy mennyi súlyt szedtem fel, mert annyira elfoglalt voltam a gyermekeimmel, és csak az ő jólétük miatt aggódtam. Megszállott voltam, mind a 24 órában velük voltam, és nem tudtam elképzelni, hogy valamit magamért is tegyek.

Ahogy elkezdtem az életmódváltást, 6 hónap alatt 28 kilót fogytam, az edzés és a tartható diéta megtette a hatását. A legfontosabb mégis az volt a számomra, hogy sokkal pozitívabb ember lettem, és ebben a szellemben nevelhetem fel a gyermekeimet."