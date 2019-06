Britney Spears egy videóval cáfolta meg, hogy pocakot növesztett.

Britney Spears nagyon megorrolt egy lesifotósra. A közösségi oldalán közzétett egy bejegyzést, amelyben felháborodottan azt írta, mindig a hírességeket vádolják meg azzal, hogy retusálják a képeiket, ugyanakkor a paparazzók is képesek turpisságokat elkövetni.

Szerinte most is ez történt, a napokban ugyanis nyilvánosságra kerültek azok a bikinis fotói, amelyen jól látszik, hogy kissé pocakot növesztett. Most egy videóval vágott vissza: ezzel bizonyította, hogy igenis remek formában van.