Ördög Nóra élete a pörgésről szól, ám a nap neki is csak 24 órából áll, így van, hogy egy-két alapvető dolog kimarad, és ez meg is látszik rajta.

Senki számára nem lehet kérdés, hogy Ördög Nóra rengeteget dolgozik, emellett pedig két gyermeket is nevel. Ezek mellett a pihenésre kevés ideje jut, de emiatt nem panaszkodik, és nem is látszik rajta egyelőre, hogy még a kiadós alvás is gyakran kimarad a programjából, ahogy olykor az evés is... Utóbbi meg is látszik az alakján, egyre vékonyabb a műsorvezető – írja a Blikk Rúzs. Nórának a legkevésbé sem volt szüksége arra, hogy lefogyjon, hiszen mindig nagyon jó alakja volt.