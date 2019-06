A stressz következtében nagyon lefogyott Iszak Eszter a tavalyi évben, ám most valósággal tündökölt a Joy SMA múlt heti partiján. Egy igencsak merész ruhát választott, és elárulta, hogy 8 kilót hízott.

„Tavaly szeptembertől egy igen stresszes időszakot éltem szakmailag és magánéletileg is. Nekem az idegesség mindig az emésztőrendszeremre, kiváltképp a gyomromra megy rá. Sose fogyok szándékosan, de ebben az időszakban előfordult, hogy csak 46 kilót nyomtam. Most egy nagyon produktív időszakot élek, közel nyolc kilót szedtem magamra” – mesélte a Borsnak Iszak Eszter a Joy SMA múlt heti partiján, ahol munkásságát díjjal is elismerték.

Egy igencsak merész szettben jelent meg. Mint mondta: ritka, hogy ennyire megmutatná idomait, de most kivételt tett. „Hároméves korom óta az önkifejezés eszközeként használom a divatot, most egy merészebb periódusomat élem” – mondta az influenszer.