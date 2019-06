Hiába érezte, hogy elvesztette a kontrollt a teste és az élete felett, sokáig ennek ellenére sem tudott életmódot váltani. A 38 éves Matt Ellengold végül egy átlagos délutánon ismerte fel, hogy nem lehet tovább halasztani, és több oldalról is segítséget kért, hogy változtatni tudjon az életén.

Matt Ellengold már jó ideje érezte, hogy változásra van szüksége, de nem tudott elindulni azon az úton. Pontosan tudta, hogy túlságosan elengedte magát, és érezte, hogy egyre mélyebbre csúszik. Ahhoz, hogy ténylegesen változtatni tudjon, még időre volt szüksége. "A felismerés, hogy fizikailag mennyire elhagytam magam, és hogy egyre kevesebb az önbizalmam, nagyon nyomasztóan hatott rám" – meséli Matt, aki éppen ebben az időben költözött új lakásba. Direkt olyan helyet választott, aminek külön edzőterme is volt, így kifogása sem lehetett, hogy miért nem vág bele az életmódváltásba.

"Egy karnyújtásnyira volt tőlem az edzőterem, mindennap elsétáltam mellette, de mindig azt mondtam, majd holnap, majd holnap. De soha nem jött el az a holnap. Megfogadtam, hogy akkor legalább elkezdek egy új étrendet, de ez a terv is az örök holnapé maradt" – meséli Matt, akiben óriási volt a félelem és az önbizalomhiány.

A fordulópont egy teljesen átlagos délutánon jött el, amikor Matt elment a testvérével a parkba sétálgatni. Csak úgy poénból lőttek néhány fotót, majd amikor visszanézte őket, teljesen ledöbbent. "Egyszerűen nem hittem el, hogy ez én vagyok" – mondja Matt, akinek a pszichológusa nyújtott óriási segítséget. "Korábban is sokszor kérdezte tőlem, hogy tettem-e valamit a fogyásért, az egészségemért, de én persze nem tettem semmit. A fordulópontnál viszont azt mondta, hogy csak akkor menjek vissza, ha végre elhatározom magam, és elindulok ezen az úton. Ez nagy hatással volt rám" – meséli.

Ez 2018 júniusában volt, amikor is Matt megközelítette a 110 kilót. Mivel a pszichológus is óriási segítség volt számára, érezte, hogy továbbra is szüksége van segítségre az első lépésekhez, így személyi edzőhöz fordult. Az edző pedig azt mondta neki, hogy ha elkötelezi magát az általa összeállított tervnek, akkor reálisan 24 hét alatt 84 kilóra fogyhat, és elérheti a 12 százalékos testzsírt. "Azt gondoltam magamban, hogy ez lehetetlen, őrültség" – meséli Matt, aki aztán az étkezésről, fehérjebevitelről és makrókról is sokat beszélgetett az edzőjével, végül el is kezdték a közös munkát.

A 37 éves Matt belevetette magát a munkába. Heti háromszor járt edzeni, mellette kardiózott, és az előírt napi 10 ezer lépést is megtette. "Soha nem felejtem el, hogy az első edzés után hogyan éreztem magam. Brutális volt, beszélni sem bírtam" – mondja. De aztán edzésről edzésre, lépésről lépésre haladt tovább, és egyre inkább rákapott az ízére. Élvezte a kihívást, és hogy végre dolgozik önmagáért, ráadásul egyre jobban, egyre fittebbnek érezte magát.

Elérkezett a 24. hét is, amikorra 27 kilót fogyott, a testzsírszázaléka pedig 10 százalékra csökkent. "Én magam sem hittem volna el ezt a változást, ha nem velem történik" – mondja Matt, aki a legnagyobb sikernek mégis azt érzi, hogy mentálisan is rengeteget változott, lelkileg is egészségesebb lett. "Az önbizalmam, az önbecsülésem is rengeteget nőtt. Korábban 20 évig szenvedtem a depresszió tüneteivel, az edzés azonban rendszert és keretet adott mindennek. Fantasztikus azt érezni, hogy én irányítom a testemet és az életemet" – mondja Matt, aki szerint a legnagyobb lépést akkor tette meg, amikor nem félt segítséget kérni a változáshoz.