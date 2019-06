Sokak számára az őszi és téli időszak a teázások, és különösen a gyógyteák fogyasztásának időszaka. Ekkor nemcsak az íze és a jótékony hatása, de a gőzölgése, a melegsége is jót tesz a testnek és a léleknek egyaránt. Néhány tea azonban kifejezetten frissítő hatású, langyosan iható, és különösen a nyári időszakban segíti a szervezet működését.

Fogyáshoz: bodzatea

A bodzatea széles körben ismert köhögéscsillapítóként. Kiváló megfázásra, légúti megbetegedésekre, erősíti az immunrendszert és vértisztító hatású. Talán még emésztést segítő hatása is köztudott, testsúlycsökkentő hatása azonban kevésbé. Éppen emiatt jó kiegészítője a fogyókúrának. Kúraszerűen, néhány hétig érdemes alkalmazni, és napi 1-2 csészével elfogyasztani.

Relaxáláshoz: citromfűtea

Télen megfázásra, influenzára is javasolt, de akkor forrón, ágyban fekve érdemes elkortyolgatni, hogy kifejthesse izzasztó hatását. Nyáron igyuk inkább langyosan, és élvezzük nyugtató, stresszoldó, idegnyugtató hatását. Ha a nyaralás alatt szeretnéd kipihenni az elmúlt év fáradalmait, érdemes bevetni a relaxáláshoz, ugyanis segít még jobban ellazulni és kikapcsolni.

Narancsbőr ellen: mezei zsurló

Tisztító hatású, javítja a vese működését, és vizelethajtó. Segíti a lerakódott zsírok oldását, éppen ezért szuper segítség a narancsbőr elleni küzdelemben. Csak hab a tortán, hogy a szépségápolásban is használhatjuk: szilíciumtartalma miatt a gyenge körmöknek és a töredezett hajnak is jót tesz. És itt még mindig nincs vége, ugyanis a túlzott izzadás ellen is hatásos, külsőleg használva borogatásként pedig a kellemetlen, gyulladt szőrtüszőket gyógyítja.