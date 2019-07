Sarah és Dave korábbi életmódja igazi elrettentő példa lehet mindenki számára. Ám amikor már ketten csaknem 300 kilót nyomtak, Sarah rádöbbent, ez így nem mehet tovább: megváltoztatta étkezési szokásait és mozogni is elkezdett. Az eredmény persze nem maradt el. Saját életével együtt azóta a férjéét is megváltoztatta, sőt a szintén elhízott szüleik is csatlakoztak életmódváltásukhoz.

Sarah Bentley és férje, Dave meglehetősen rendszertelenül étkeztek. Reggelire általában bagelt ettek, mellé pedig krémes, habos kávét fogyasztottak, majd egész nap nem ettek semmit, míg jött az este, amikor pedig az egész napi étkezést bepótolták: kínaival, csirkeszárnyakkal, pizzával és egy jó nagy adag desszerttel, általában fagyival.

Az egészségtelen étkezés és a mozgásszegény életmód megtette a hatását: Sarah 127 kilóra, Dave pedig 157 kilóra hízott. „Fáradt voltam. Mindig otthon ültem, a legizgalmasabb program a tévézés volt. Korábban boldogok voltunk, és imádtuk a kinti programokat, ekkor viszont egyáltalán nem éreztük jól magunkat a bőrünkben” – meséli Sarah, aki 2014 januárjában készen állt változtatni, de úgy érezte, hogy segítségre van szüksége, ezért csatlakozott egy életmódváltó csoporthoz .A rengeteg gyorsételt mind leváltotta feldolgozatlan, friss, otthon készült ételekre. Azonnal be is indult a fogyása, ami plusz motivációt adott neki. „Megtanultam, és egyre inkább ráéreztem, hogy mi jó a testemnek. Kezdett visszatérni az energiám, ami fantasztikus érzés volt” – meséli Sarah.

Férje, Dave kezdetben szkeptikus volt, és nem is akart csatlakozni az életmódváltó programhoz, de aztán Sarah eredményei és a lelkesedése benne is elindította a változás iránti igényt. „Ahogy láttam őt változni, ahogy az energiaszintje egyre nőtt, azzal engem is inspirált” – mondja Dave, aki után Sarah szülei is csatlakoztak. Sarah édesanyja, Debbie ekkor 136 kiló volt, és állandó izületi gyulladással küzdött, édesapja, Steven pedig 186 kilót nyomott és cukorbeteg volt. „Láttam, hogy milyen jó hatással van rá ez az életmódváltó program. Láttam, hogy egyre aktívabb, nem beszélve arról, hogy 3 hónap alatt 23 kilót fogyott. Éreztem, hogy nekem is erre van szükségem” – meséli a 64 éves Debbie.

Debbie és Dave 4 hónappal Sarah után kezdték el az életmódváltást, míg Sarah édesapja, Steve néhány hónappal később csatlakozott. Sarah 50 kilót fogyott, Dave 62-t, a szülők pedig egyenként 56 kilót, azaz összesen 224 kilótól szabadultak meg. „Ez a fogyás közelebb hozta egymáshoz az egész családot” – mondja Debbie, aki szerint mindannyiuk életminősége óriásit változott. Sarah és Dave rengeteget járnak kirándulni a gyerekeikkel, Debbie napi szinten biciklizik, Steve pedig egyedül állt neki a házuk felújításának.