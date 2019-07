Egyértelmű, hogy Ashley Graham a kedvenc plus size modellünk. Nemcsak alakját és stílusát imádjuk, de testpozitív gondolkodását is. Az önelfogadás egyik mintaképe ő, aki nem jön zavarba attól, ha dús idomait kell megmutatni, vagy éppen narancsbőrös combjait.

Ezúttal egy medencében lazulgatva láthattuk a plus size modellt, Ashley Grahamet. Legújabb Instagram fotóján is csodásan néz ki, és már azt is tudjuk, hogy szereti félmeztelenül élvezni a vizet és a napsütést egy jó könyv társaságában.