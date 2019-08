Miley Cyrus Instagramján leginkább polgárpukkasztó képeket lehet találni, ezúttal azonban némi szépen megformált kockahas is keveredett a sokkoló képi világba.

Korábban láttunk Miley-tól néhány jógázós képet is, manapság viszont a művészies, polgárpukkasztó képek uralták az énekesnő közösségi oldalát. Most azonban olyan színpadi képeket posztolt, amelyeken jól látszanak a szépen megformált hasizmai. Ezek szerint Miley mostanában sem hanyagolja el a sportot, ilyen bomba formában korábban talán még nem is láttuk.