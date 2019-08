Ha valaki fogyókúrára adja a fejét, és az inteneten kezd keresgélni, könnyen csapdába csalhatják a hangzatos, sokat ígérő diéták. Pedig a valódi recept igencsak egyszerű: mindössze néhány változtatásra van szükség az életmódodban, hogy beinduljon a fogyás. Kezdd néhány étkezési reformmal!

Víz

A megfelelő mennyiségű vízfogyasztásnak csodatévő hatásai vannak. Egyrészt a víz felel az anyagcseréért és a vérkeringésért, a méregtelenítésért és testünk hőszabályozásáért is. De a szép bőrnek is elengedhetetlen feltétele testünk belső hidratálása, ráadásul az esetek túlnyomó többségében a fáradtságot és a fejfájást éppen a dehidratáltság okozza. Ha mindennap elég vizet innánk, a méreganyagok hamar kiürülnének a szervezetünkből, sokkal fittebbek, energikusabbak lennénk. A fogyókúra szempontjából azért is fontos a hidratálás, mert a víz szabályozza az ételfogyasztás mértékét is. Az biztos, hogy elkerülnek majd a falásrohamok, és ha minden étkezés előtt megiszol 3 dl vizet, nem fogod tudni túlenni magad.

Rost

Szintén nagyon fontos a rostos ételek fogyasztása. A rostok serkentik az anyagcserét, és javítják a bélműködést. Már az anyagcsere megfelelő működése is sokat segít, ha fogyni szeretnél, ráadásul a rostok az éhségérzetet is megfelelően kontrollálják. Fontos tudni, hogy ha a rostdús táplálkozás mellett nem iszunk elég folyadékot, akkor éppen ellenkező hatást fogunk elérni. A rostokat leginkább zöldségekből, gyümölcsökből tudod bevinni, illetve gabonákból és hüvelyesekből, amik a vitamin- és az ásványianyag-bevitel szempontjából is fontosak.

Lassan felszívódó szénhidrát

A szénhidrát nem egy ősi ellenség, valójában nagy szükség van rá, csak az nem mindegy, hogy milyen formában visszük be. A sok cukros és a gyors felszívódású szénhidrát hirtelen megemeli a vércukorszintet, így egy ideig kellemesen pörög tőle az ember, de nemsokára fáradt, lassú, enervált lesz. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a lendülettel le is rakódnak a zsírpárnácskák. A lassú felszívódású szénhidrát ezzel ellentétben nem okoz ilyen jellegű vércukorszint-emelkedést, így kiegyensúlyozott, energikus lehetsz tőle, és erőt ad az edzéshez is. Abban is segít, hogy hosszabb időre jóllakottságérzésed legyen, így biztosan nem jönnek majd rád falásrohamok.

Változatosság

A rizs, csirke, brokkoli hármasa szerencsére lassan kikopik a köztudatból. Ez egyrészt elképesztően unalmas, másrészt a maga egyoldalúságával többet árt, mint használ. A változatos táplálkozás sokat segít abban, hogy életmóddá tudd alakítani a fogyókúrát, így nem unsz bele a az egészséges fogásokba, illetve hosszú távon tartani tudod az álomalakot. A változatossággal csak nyerhetsz: egyrészt felfedezhetsz rengeteg új élelmiszert, amelyek izgalmassá teszik a mindennapi étkezéseket, másrészt sokkal többféle tápanyag, vitamin és ásványi anyag kerül majd a szervezetedbe.

Az étel élvezete

Amikor eszel, koncentrálj az evésre. Élvezd az ízeket, és ne habzsolj, minden falatot rágj meg rendesen. Ha kiélvezed az ízeket, és szépen lassan eszel, akkor könnyebben jól fogsz lakni. A túlevés is elkerülhető, hiszen lesz ideje eljutni az információnak az agyadhoz, hogy jóllaktál.