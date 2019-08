Az egészségünkhöz hozzátartozik a lelki kiegyensúlyozottság is. Azaz nemcsak a testnek, a léleknek is szüksége van törődésre, és nemcsak hébe-hóba, hanem a mindennapokban is. Ennek fontos eleme lehet, hogy már ébredésnél tudatosan odafigyelsz rá, és olyan reggeli rutint alakítasz ki, amely pozitívra hangol, így az egész napodnak boldog érzésekkel, feltöltekezve vághatsz neki.