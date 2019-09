Ha a januári nagy fogadalmak után tényleg sikerül nyárra bomba formába kerülni, a legmelegebb hónapokban hajlamosak vagyunk kiesni az addigra megszokott rutinból, elhagyni az edzéseket, és az egészséges étrendet. Ha veled is elszaladt egy kicsit a ló az elmúlt időszakban, akkor most ideje visszatérni az egészséges életmódhoz.

Amiért könnyen feljön pár kiló nyaralás alatt, az a rendszer hiánya. Igaz, hogy a nyarat pont azért szeretjük, mert a hétköznapi rendet végre elhagyhatjuk, és kicsit szabadabban létezhetünk. Természetesen mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya is, és persze megint valahol az arany középúton van az igazság. A rendszer mindenesetre tényleg nem rossz, ha valaki fogyni szeretne. Hiszen szükség van az étkezésben és az edzésben is bizonyos rendszerre.

Ha visszaállsz erre a rendszerre, akkor hamar le is mennek a nyaralás alatt felszedett kilók. Első lépésként figyelj oda újra a vízbeviteledre. Habár a nyári tikkasztó hőségben kifejezetten kívánja az ember a folyadékot, éppen a rendszer hiánya miatt mégis előfordul, hogy az alapvetően kevesebb vízigényűek kevesebbet is fogyasztanak. Itt az ideje újra megnövelni ezt a mennyiséget, víz nélkül ugyanis nincs sem egészség, sem fittség, sem fogyás. Étkezések előtt is igyál meg 2-3 dl vizet. Ez segít abban, hogy kisebb adagot fogyassz, hiszen a víz eltelíti a gyomrodat.

Ideje visszatérni a napi ötszöri étkezéshez is, és persze az egészséges fogásokhoz. Nyaralások alkalmával nem feltétlenül teljesülnek ezek a kritériumok, pedig fontosak a jó emésztés, a megfelelő anyagcsere szempontjából. Ha túl sok volt a koktél vagy éppen az édesség, akkor most figyelj oda erre is, aztán persze szépen visszaállhat a megszokott rend a beiktatott csalóétkezésekkel. A zöldség és gyümölcs fogyasztását érdemes maximalizálni, október végéig azért még sok hazai idényterméket találunk a piacokon vagy a boltokban. Ezek megfelelő rosttartalommal bírnak, szintén nagy segítséget nyújtanak a jó anyagcsere fenntartásában, ami a karcsúság egyik titka.

Túl vagyunk a legmelegebb nyári napokon, amikor valóban nem olyan könnyű rávenni magunkat a sportolásra, hacsak nem a tenger vagy a hazai vizek mellett nyaralunk, ahol mindennap tudunk úszni, vagy más vízi sportot űzni. A szabadtéri testmozgás kedvelői most már örülhetnek, hiszen az esték és a hajnalok is egyre kellemesebbek, szóval nincs tovább mellébeszélés. Akik az otthoni edzést preferálják, és légkondi híján halogatták a 40 fokban való edzést, azok is újra nyeregbe pattanhatnak. Hajrá!