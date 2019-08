67 éves, szörföző nagyit imád az internet népe: hihetetlen, ahogy kinéz

Sharon Mehalek 67 évesen is imád szörfözni. A sportággal három évvel ezelőtt ismerkedett meg.

Sharon Mehalek az ötödik gyermeke születése után vágott bele az egészséges életmódba. Hamarosan edző vált belőle, oktat többek között pilatest, jógát és spinninget is. Nyert modellversenyt, és különböző fitneszversenyeken is eredményesen szerepelt. Most 67 éves, és 11 unokája van.

2016-ban újabb kihívásokra vágyott, és megismerkedett a szörffel. Azóta ez a sport a szenvedélyévé vált. Úgy véli, soha nem késő elkezdeni, és mindenkit szeretne a rendszeres testmozgásra buzdítani.