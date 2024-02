Lehet, hogy önzőbbek vagyunk, mint gondolnánk

Azonban az a nézet vagy meggyőződés, hogy nem tartozunk senkinek semmivel, önző vagy öncélú.

Például elfelejtjük, hogy mindenkinek tartozunk tisztelettel. És hogy mindenkivel szemben kedvesek és nagylelkűek lehetünk anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe, vagy bármit is kompenzálnánk. Tartozunk azzal, hogy úgy bánunk másokkal, ahogyan mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Teljesen normális, hogy ezt itt-ott elfelejtjük a mindennapokban, miközben a saját démonainkkal küzdünk. De ez is önzőbbé tesz minket, mint gondolnánk.