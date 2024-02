Népszerű 30 napos kihívások: tömegeket mozgatnak meg, de vajon elérik a nekik szánt célt?

Hulladékmentesen élni, na az a valódi kihívás, de nem lehetetlen, bár az is tény, hogy komoly tervezést és odafigyelést kíván. Többféle verzióban létezik (maradékmentes táplálkozás, csomagolásmentes vásárlás stb.), de a lényeg ugyanaz: ne pazarolj, ne gyárts szemetet, ne szennyezd a környezeted. Az élelmiszerpazarlás ellen indult kihíváshoz segítséget, tippeket kaphatsz több oldalon is. Érdemes kipróbálni, de jó, ha felkészülsz, elsőre egészen biztos, hogy lehetetlen küldetésnek érzed majd a maradékmentes élelmiszerfelhasználást.

5. Digitális detox kihívás

Egyre többen érzik, hogy túl sok időt töltenek a kütyük és internet, különösen a social media bűvöletében, így egyre nagyobb az igény a lekapcsolódásra is. Rengetegen számolna be arról, hogy a négyhetes kihívás alatt hogyan változott az életminőségük, mennyi mindente lett idejük, s ha végérvényesen ne is hajítják el az okostelefont — ezt ma már nem is igen teheti meg a többség —, oda fognak figyelni a tudatos használatra. És végső soron ez is a célja a kihívásnak. Fix időpontja ennek a próbatételnek sincs, magad választhatod ki azt a négy hetet, amikor nem nyúlsz sem laptop, sem telefon után, és teljesen elfelejted az internetet. A legideálisabb erre a hosszabb szabadság, így a nyári nyaralás ideje. El se hiszed majd, mennyivel többet látsz majd a világból, ha nem a telefonos fényképezőgép funkcióján keresztül nézed a világot.

Forrás: Syda Productions/Shutterstock

6. Száraz november