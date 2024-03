„A csecsemőkori seborrheás dermatits egy ártalmatlan bőrbetegség, ami nem fertőz, nem allergiás eredetű és fájdalmat sem okoz a babának. Ha a seborrheás dermatitis a baba fejbőrén jelentkezik, koszmóról beszélünk. A koszmó 3 hetes és 12 hónapos kor között alakul ki, az egy év alatti gyermekek felénél tapasztalhatjuk a tüneteket. A koszmónak – a hasonló hangzás ellenére – nincs köze a koszhoz, és nem a tisztálkodás hiányát jelzi. Elhalt hámsejtek, faggyú hozza létre" – mondja dr. Karászi Viktória bőrgyógyász, aki hozzáteszi, hogy kialakulásának átterében a faggyúmirigyek túltermelése áll, de a bőrelváltozás pontos okai nem tisztázottak.

A koszmó jellemzően a fejtetőn és a nagykutacs környékén összefüggő, sárgás, zsíros, pikkelyes felrakódás formájában jelentkezik, de megjelenhet a fülön, szemöldök területén vagy a szemhéjon is. Általában néhány hét vagy hónap alatt el is múlik. Amikor ezt a vaskos, összefüggő kérget leoldjuk a baba fejéről, akkor azt látjuk, hogy alatta a fejbőr vörös, sebes, néhol nedvezik is. Ugyanakkor a koszmó – szemben az atópiás bőrgyulladással – nem okoz viszketést.